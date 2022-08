WÜRZBURG / ZELLERAU. Mittels einer sogenannten „Räuberleiter“ ist am Donnerstagabend ein Unbekannter in eine Wohnung eingestiegen. Er entwendete einen Laptop im Wert von einigen hundert Euro, bevor er mit seinem Komplizen flüchtete. Von den beiden Tätern liegen vage Personenbeschreibungen vor. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise.



Ein Zeuge hatte die beiden Täter gegen 21.40 Uhr bei dem Einbruch in der Schloßgasse beobachtet und anschließend den Polizeinotruf gewählt. Als die erste Streifenbesatzung kurz darauf am Einsatzort eintraf, waren die Täter bereits in Richtung Festung geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern musste ergebnislos abgebrochen werden.



Laut Zeugenangaben waren beide Täter etwa 20 Jahre alt. Beide waren mit kurzer Hose und T-Shirt bekleidet. Einer war Raucher und trug eine Basecap, der andere führte einen Rucksack mit sich.



Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Tat bzw. zur Identifizierung eines Tatverdächtigen beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.