1180. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Garching b. München

Am Donnerstag, 11.08.2022, gegen 17:10 Uhr, befuhr ein 65-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem VW Pkw mit Anhänger, die Bundesstraße 471 in Fahrtrichtung Garching. Er benutzte hierbei den linken von zwei vorhandenen Fahrstreifen. Mit im Fahrzeug befand sich ein 45-Jähriger ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München als Beifahrer.

Zeitgleich befuhr ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Peugeot Pkw, den rechten Fahrstreifen in gleicher Fahrtrichtung. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich eine 17-Jährige, ein 3-Jähriger, eine 26-Jährige und ein Zwei Monate alter Säugling.

Kurz nach dem Ende des begrünten Fahrbahnteilers wollte der 41-Jährige nach ersten Ermittlungen verbotswidrig auf der Fahrbahn wenden, um im Anschluss auf die BAB A9, Richtung Nürnberg, aufzufahren.

Dabei kollidierte er mit dem links neben ihm fahrenden 65-Jährigen. Dieser versuchte noch durch eine Bremsung und Ausweichen einen Zusammenstoß zu verhindern.

Durch den Unfall wurden der 65-Jährige und sein 45-jähriger Beifahrer leicht verletzt und sie begaben sich selbst in ärztliche Behandlung. Der 41-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge musste der linke Fahrstreifen der Bundesstraße 471 in beide Fahrtrichtungen für die Dauer von 1,5 Stunden gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1181. Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer – Altstadt

Am Donnerstag, 11.08.2022, gegen 21:05 Uhr, befuhr eine uniformierte Streife der Münchner Polizei unter Verwendung von Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn in Betrieb) die Pacellistraße in Fahrtrichtung Lenbachplatz.

An der Einmündung zum Lenbachplatz blieb das Dienstfahrzeug zunächst an der Haltlinie der Rotlicht zeigenden Ampel stehen. Als der Fahrer keine bevorrechtigten Fahrzeuge wahrnahm, bog er nach links auf den Lenbachplatz ab.

Zeitgleich befuhr ein 37-Jährige mit Wohnsitz in München als Fahrer eines Yamaha Motorrades den Maximiliansplatz in Fahrtrichtung stadteinwärts. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erkannte er das Abbiegen des Polizeifahrzeuges zu spät, versuchte zu bremsen und stürzte dabei auf die Fahrbahn. Der Abstand zu dem Polizeifahrzeug betrug zu diesem Zeitpunkt noch mehrere Meter.

Der 37-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht.

Das Motorrad wurde beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1182. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht – Lochhausen

Am Freitag, 05.08.2022, um 08:51 Uhr, befuhr eine 60-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den Radweg der Mühlangerstraße in Fahrtrichtung Lochhausen. Im Kreuzungsbereich zur Lochhausener Straße wollte sie diese überqueren, um der Mühlangerstraße weiter zu folgen.

Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw die Mühlangerstraße in gleiche Fahrtrichtung, um an der Kreuzung zur Lochhausener Straße nach rechts in diese abzubiegen.

Im Kreuzungsbereich Mühlangerstraße und Lochhausener Straße kam es zum Sturz der Fahrradfahrerin, wodurch sie sich schwer verletzte. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist unbekannt, ob es zwischen der Radfahrerin und dem Pkw zu einer Berührung kam. Der Autofahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit und folgte der Lochhausener Straße.

Die Fahrradfahrerin wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

An ihrem Fahrrad entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1183. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Raubdelikt – Maxvorstadt

Am Mittwochabend, 10.08.2022, wurde der polizeiliche Notruf 110 über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in der Grünanlage des Alten Botanischen Gartens informiert.

Die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten konnten dort einen 21-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Südliche Weinstraße (Rheinland Pfalz) antreffen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurde dieser gegen 18:50 Uhr von einem 23-jährigen Slowaken (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) zunächst angesprochen und im weiteren Verlauf mit einem noch unbekannten Gegenstand verletzt. Dabei entwendete der 23-Jährige u.a. auch dessen Mobiltelefon und flüchtete.

Der 23-Jährige konnte wenig später im Rahmen der intensiven polizeilichen Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Er wurde bereits dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Der 21-Jährige wurde aufgrund einer Schnittverletzung im Oberkörperbereich zur ambulanten ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt.

1184. Sachbeschädigung durch Brandlegung an Müllbehältern – Milbertshofen

Am Donnerstag, 10.08.2022, gegen 15:50 Uhr, verständigte ein Passant den polizeilichen Notruf 110 und er informierte über mehrere brennende Müllbehälter im Bereich des Carl-Orff-Bogen. Die daraufhin eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die insgesamt zwei brennenden Müllcontainer wenig später löschen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Bei den (kriminal)polizeilichen Ermittlungen konnten zwei 13-Jährige als tatverantwortlich ermittelt werden. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt und dauern an. Dabei werden auch – wie üblich - mögliche Tatzusammenhänge zu weiteren zurückliegenden Brandfällen geprüft.

1185. Staatsschutzrelevante Sachbeschädigung – Bogenhausen

In der Nacht zum Donnerstag, 11.08.2022, beschädigten nach dem aktuellen Ermittlungsstand ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Hausfassade einer konsularischen Vertretung im Bereich der Prinzregentenstraße. Durch die dort aufgebrachte rote Farbe entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 45 (Staatsschutzdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wem sind im Zeitraum vom 11.08.2022 – 00:00 Uhr, bis 11.08.2022 – 07:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Prinzregentenstraße / Europaplatz / Ismaninger Straße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen? Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1186. Polizeieinsatz führt zu Widerstand gegenüber Polizeibeamten – Westpark

Am Donnerstag, 11.08.2022, gegen 17:45 Uhr, kam es an der Örtlichkeit „Am Westpark“ in einer Wohnung zu einer Streitigkeit zwischen einem 47-Jährigen und einem 56-Jährigen (beide mit Wohnsitz in München). Im Zuge dieser Streitigkeit kam es auch zu einer verbalen Beleidigung. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Eine Streife der Polizeiinspektion 15 (Sendling) traf vor Ort ein und konnte den 47-Jährigen antreffen. Gegenüber den Polizeibeamten machte er einen äußerst aggressiven Eindruck und drohte auch im Beisein der Polizei dem 56-Jährigen mit körperlicher Gewalt. Die Polizeibeamten konnten den 47-Jährigen dazu veranlassen, die Wohnung zu verlassen.

Vor der Wohnung heizte sich die Stimmung erneut auf, als der 47-Jährige wieder zurück wollte und dies in aggressiver Art und Weise gegenüber den Polizeibeamten kundtat. Die Polizeibeamten sprachen ihm einen Platzverweis für die Wohnung aus. Diesen befolgte er nicht, so dass er durch Schieben aus dem Wohnhaus gebracht wurde. Im Rahmen dieser Maßnahme schlug der 47-Jährige einem Polizeibeamten gezielt ins Gesicht. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. Daraufhin wurde der 47-Jährige festgenommen und zur Polizeiinspektion 15 gebracht. Während des Transports im Fahrzeug bespuckte er eine Polizeibeamtin gezielt.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet. Nach Rücksprache mit der diensthabenden Richterin des Amtsgerichts München wurden eine Blutentnahme sowie ein Sicherheitsgewahrsam angeordnet. Der 47-Jährige wurde durch Kräfte der Münchner Einsatzhundertschaft in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Hier wurde er am Freitag, 12.08.2022, gegen 06:10 Uhr, entlassen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verletzte sich der Tatverdächtige bei den Widerstandhandlungen leicht am Bein. Der Polizeibeamte erlitt eine leichte Verletzung an beiden Armen. Er blieb weiterhin dienstfähig.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.