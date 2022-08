OBING, LKR. TRAUNSTEIN. Am vergangenen Freitag, 05.08.2022, kam es am Griessee zu einem Rettungseinsatz, nachdem ein 62-jähriger Mann bewusstlos im Wasser trieb. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Mann am gestrigen Donnerstag. Die Kripo Traunstein hat die Ermittlungen zur genauen Todesursache übernommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Am Freitag, 05.08.2022, gegen 12.30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle eine Mitteilung über einen bewusstlosen Schwimmer im Griessee bei Obing ein. Der leblose Mann konnte ans Ufer verbracht und dort zunächst von Ersthelfern sowie vom Rettungsdienst reanimiert werden. Auf Grund seiner schweren Verletzungen ist davon auszugehen, dass der Mann bei einem Sprung ins Wasser verunglückte. An diesen schweren Verletzungen erlag er schließlich am gestrigen Donnerstag, 11.07.2022.

Zur Klärung der Todesumstände übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizei Traunstein die Sachbearbeitung. Die Ermittler sind nun auf der Suche nach Zeugen.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Freitag, 05.08.2022 gegen 12:30 Uhr den Badeunfall am Griessee beobachtet oder kann sonst Hinweise geben?

Eine bislang unbekannte Frau soll den Badeunfall beobachtet haben und teilte dies am Kiosk des Griessees mit. Diese Frau wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sämtliche Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Kripo Traunstein unter der Telefonnummer 0861/9873-0.