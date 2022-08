WURMANNSQUICK, LKR. ROTTAL-INN. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind gestern, 11.08.2022, kurz vor 22.00 Uhr in die Hafnerstraße nach Wurmannsquick gerufen worden.

Zunächst geriet die Hausfassade eines Wohnhauses in Brand der in der Folge auf den Dachstuhl übergegriffen hat. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes zwar verhindern, allerdings entstand ersten Schätzungen zufolge Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen nach dürfte ein technischer Defekt als Brandursache ausscheiden.

Veröffentlicht: 12.08.2022, 11.35 Uhr