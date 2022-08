HOF. Montagnachmittag entfachte in der Hofer Innenstadt ein folgenschwerer Gebäudebrand. Die Ermittlungen der Kripo Hof zur Ursache laufen derweil auf Hochtouren. Die Kriminalbeamten bitten weiterhin um Zeugenhinweise.

Die Bilanz des Großbrandes in der Hofer Marienstraße ist ernüchternd. Sieben verletzte Personen, davon vier Anwohner und drei Feuerwehrleute, und erheblicher Sachschaden - geschätzt über eine Millionen Euro. Glücklicherweise erlitten alle nur leichtere Verletzungen, dennoch zerstörte das Feuer das Heim vieler dort wohnhaften Menschen. Tangiert waren insgesamt vier Gebäudeteile, drei Häuser in der Marienstraße und eines in der Bachstraße, allesamt verbunden über einen Hinterhof, von wo aus der Brand offensichtlich seinen Ursprung fand.

Die Kriminalpolizei Hof arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Ermittlung der Brandursache. Sie wird dabei insbesondere von einer Sachverständigen aus dem Bayerischen Landeskriminalamt unterstützt, die ein Gutachten zur Brandursache erstellen wird. Zudem war bereits am gestrigen Mittwoch ein Brandmittelspürhund im Einsatz.

Die Kriminalbeamten bitten Zeugen, die entweder Angaben zur Brandursache machen können oder sogar Video- oder Bildmaterial der Entstehung zur Verfügung haben, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kripo Hof zu melden.