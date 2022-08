1588 - Widerruf Öffentlichkeitsfahndung

Mit einer Pressemeldung vom 09.08.2022 berichteten wir Folgendes:

Bobingen – Seit heute, 09.08.22 gegen 14:30 Uhr, ist aus dem Seniorenheim Haus Elias in der Regensburger Allee 12 in 86399 Bobingen abgängig:

Herr PFARRHERR Heinz, 91Jahre alt Beschreibung:

Der Vermisste ist körperlich und geistig fit und hat keine Gebrechen. Er ist vermutlich mit einer dunkelblauen Jogginghose sowie einem Hemd bekleidet.

- - -ab hier neu:- - -

Im Laufe der gestrigen Nachmittagsstunden (10.08.2022) konnte eine leblose Person am Ufer der Wertach festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um den Vermissten. Wie in solchen Fällen üblich wurden die Ermittlungen zur genauen Todesursache von der Kriminalpolizei Augsburg aufgenommen. Derzeit liegen keinerlei Anhaltspunkte für eine Straftat oder ein Einwirken von Dritten vor.

1589 - Ex-Partnerin bedroht

Gundelfingen - Am Vormittag des 02.08.2022 traf sich ein 24-Jähriger unter einem Vorwand mit seiner 22-jährigen, ehemaligen Lebensgefährtin am Wünschsee bei Gundelfingen. Nach aktuellem Stand bedrohte er dort die 22-Jährige unvermittelt mit einem Messer und zwang sie offenbar, zusammen mit ihren drei Kindern in dessen Pkw einzusteigen. Ein 21-jähriger Bekannter des Mannes unterstütze ihn offenbar dabei und stieg ebenfalls in den Pkw.

Gegen den Willen der Frau fuhren die beiden Männer mit der 22-Jährigen und deren Kindern nach Ansbach, wo Verwandtschaft des 24-Jährigen wohnen soll. Während der Fahrt wurde die Frau nach bisherigem Ermittlungsstand weiter vom Exfreund bedroht und dabei aufgefordert, eine im Raum stehende Anzeige nach häuslicher Gewalt gegen den 24-Jährigen zurückzunehmen. Nach mehreren Stunden kehrten die Personen wieder nach Gundelfingen zurück, wo der 24-Jährige die Frau sowie deren Kinder aus dem Pkw aussteigen ließ. Danach verständigte die Frau die Polizei.

Der 24-Jährige, gegen den bereits vor der Tat ein Haftbefehl bestand, wurde noch am selben Tag durch die Polizei festgenommen. Der Haftbefehl wurde ihm am 03.08.2022 durch das Amtsgericht Augsburg eröffnet und in Vollzug gesetzt. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die 22-jährige Frau sowie die drei Kinder blieben unverletzt.

Die Kripo Dillingen ermittelt gegen die beiden Männer unter anderem wegen Freiheitsberaubung und Bedrohung.

1590 - Tödlicher Verkehrsunfall

Mittelneufnach - Am gestrigen Mittwoch (10.08.2022) befuhr ein 82-jähriger Mann um 17:05 Uhr mit seinem Pkw die Staatsstraße 2027 in westlicher Richtung. Am Ortseingang von Mittelneufnach führ der Senior aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve ungebremst geradeaus, so dass er zunächst gegen die Leitplanke prallte, im Anschluss einen Zaun durchbrach und dann gegen eine Hauswand stieß. Der Mann war zunächst noch ansprechbar, erlag aber noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Seine 78-jährige Beifahrerin wurde mit ebenfalls lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in das Bundeswehrkrankenhaus nach Ulm gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein unfallanalytisches Gutachten beauftragt und der Pkw sichergestellt.

An der Unfallstelle waren zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehren Mittelneufnach, Scherstetten und Immelstetten sowie des THW Schwabmünchen eingesetzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 57.000 Euro geschätzt.