HIMMELSTADT, LKR. MAIN-SPESSART. In der Nacht auf Mittwoch entwendete ein Einbrecher Bargeld aus einem Wohnanwesen und trat im Anschluss seine Flucht in unbekannte Richtung an. Die Kripo Würzburg sucht Zeugen der Tat.



Zwischen 23:30 Uhr und 01:30 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Daimlerstraße ein und begann, sämtliche Schränke und Schubladen in den Räumen des Hauses nach Beute zu durchsuchen. Mit mehreren hundert Euro Bargeld trat der Einbrecher im Anschluss wieder seine Flucht an.



Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.