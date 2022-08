1176. Wichtige Hinweise zum Straßenverkehr während der European Championships 2022

Von Donnerstag 11.08.2022, bis Sonntag, 21.08.2022, finden in München und weiteren Landkreisen die European Championships 2022 mit vielen verschiedenen Austragungsörtlichkeiten statt. Deshalb kann es in diesem Zeitraum, insbesondere an den beiden Sonntagen, 14.08.2022 und 21.08.2022, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im südlichen und westlichen Oberbayern und in München kommen. An diesen Tagen finden Profi-Radrennen ausgehend von Murnau am Staffelsee und von Landsberg am Lech statt. Beide Straßenradrennen enden in München am Odeonsplatz, nachdem in der Landeshauptstadt mehrere Runden gefahren wurden.

Weiterhin findet am 14.08.2022 ein Triathlon zwischen Dachau und dem Olympiapark München statt, der ebenfalls erhebliche Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich nach sich ziehen wird.

Um sowohl die Sicherheit als auch einen möglichst reibungslosen Straßenverkehr zu gewährleisten, sind neben Ordnungskräften des Veranstalters zusätzlich über 1.000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.

Für eine störungsfreie, ungehinderte und gefahrlose Durchführung der Radrennen müssen sowohl auf der Radrennstrecke, als auch im übrigen Stadtgebiet Haltverbote aufgestellt werden. Wir bitten Sie diese verkehrsrechtlichen Anordnungen, die bereits einige Tage vorher zu sehen sind, zu berücksichtigen.

Entlang der Radrennstrecke abgestellte Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Beachten Sie dazu bitte, dass die Fahrzeuge bereits vor dem Start der Sportveranstaltungen entfernt werden, damit die jeweiligen Aufbaumaßnahmen gewährleistet werden können.

Um Ihnen einerseits die Kosten der Verwarnung, andererseits auch erhebliche Kosten und Mühen durch die Abschleppung zu ersparen, bitten wir Sie diese Haltverbote einzuhalten. Sollten Sie sich im Urlaub befinden, tragen Sie dafür Sorge, dass jemand (Freunde, Nachbarn) spätestens alle drei Tage einen Blick auf Ihr abgestelltes Auto hat und dieses notfalls umparken könnte.

Die Route der beiden Straßenradrennen sowie des Triathlons und weitere Details können Sie auf der Internetseite des Veranstalters https://www.munich2022.com/de/anwohnerinfo ersehen.

Bei Rückfragen steht Ihnen Ihre örtliche Polizeiinspektion oder das Organisationsteam der European Championships 2022 unter info@munich2022.com gerne zur Verfügung.

1177. Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstenfall – Mittersendling

-siehe Medieninformation vom 10.08.2022, Nr. 1175

Wie berichtet, hatte ein 87-Jähriger am Montag, 08.08.2022, eine Wohneinrichtung in Mittersendling verlassen und galt seitdem als vermisst. Neben sofortigen und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Münchner Polizei, wurde auch eine Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Person veröffentlicht.

Ein Passant fand den 87-Jährigen am späten Abend des Mittwoch, 10.08.2022 in der Schwanthalerstraße und verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Auf Grund oberflächlicher Verletzungen wurde der 87-Jährige zur ärztlichen Versorgung zunächst in ein Krankenhaus gebracht und daraufhin wurde die Polizei am Donnerstag, 11.08.2022, gegen 00:20 Uhr verständigt. Der 87-Jährige wurde anschließend in die Wohneinrichtung zurück gebracht.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher gelöscht.

1178. Raubdelikt in einer Grünanlage – Riem

Am Dienstag, 09.08.2022, gegen 20:15 Uhr, ging ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München durch eine Grünanlage, nahe der Stockholmstraße. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurde er dort unvermittelt hinterrücks von mindestens drei vermummten Personen niedergeschlagen und getreten. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde sein mitgeführtes Bargeld in Höhe von wenigen Hundert Euro entwendet. Anschließend entfernten sich die bislang noch unbekannten Täter.

Der 18-Jährige wurde wenig später von einem Passanten angetroffen, der aufgrund der Verletzungen den polizeilichen Notruf 110 verständigte. Der 18-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 23 (Gewaltdelikte) übernommen.

Die drei Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 180 cm groß; trugen Jeans, T-Shirt und mit einer Ski-Maske vermummt

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Stockholmstraße und Helsinkistraße (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1179. Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Tötungsdelikt – Riem

-siehe Medieninformation vom 08.08.2022, Nr. 1162

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 06.08.2022, zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 21-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Coburg. Dieser wurde durch einen zunächst unbekannten Täter lebensgefährlich verletzt und erlag in den Abendstunden des Sonntag, 07.08.2022 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

In diesem Zusammenhang konnten nunmehr nach umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission drei Tatverdächtige ermittelt und festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um zwei 16-Jährige und einen 17-Jährigen (jeweils mit Wohnsitz in München). Während sich der 17-Jährige sich bereits am vergangenen Dienstag selbst stellte, konnte einer der 16-Jährigen am elterlichen Wohnsitz gestern, Mittwoch, 10.08.2022 aufgrund eines zwischenzeitlich erwirkten Haftbefehls widerstandslos festgenommen werden.

Am Mittwoch, 10.08.2022, gegen 19:25 Uhr, erfolgte die gezielte Festnahme des dritten Tatverdächtigen aufgrund bestehenden Haftbefehls. Dieser hielt sich zu dieser Zeit am Platz der Menschenrechte in Riem auf. Der 16-Jährige leistete hierbei erheblichen Widerstand, weshalb er zunächst fixiert und gefesselt werden musste. Im Rahmen des anschließenden Transports zu einem Polizeifahrzeug versuchte der Tatverdächtige zu flüchten. Hierbei kamen nach derzeitigen Ermittlungsstand etwa 20 unbekannte männliche Personen auf die festnehmenden Polizeibeamten zu und versuchten den Tatverdächtigen gewaltsam und u.a. unter Verwendung von Pfefferspray zu befreien.

Auf Grund dieses Übergriffs wurden zahlreiche weitere Streifen zum Festnahmeort beordert. Noch vor deren Eintreffen entfernten sich die unbekannten Männer in verschiedene Richtungen. Eine tatsächliche Befreiung des Tatverdächtigen gelang nicht.

Bei den unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten insgesamt fünf Tatverdächtige der versuchten Gefangenenbefreiung (16,17, 21,22 und 23 Jahre alt und jeweils mit Wohnsitz in München) festgenommen werden. Sie wurden unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, versuchter Gefangenenbefreiung, gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. Während der 17-Jährige und der 23-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden, werden die weiteren Tatverdächtigen im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Im Zusammenhang mit der versuchten Gefangenenbefreiung wurden ein 36-jähriger, ein 39-jähriger und ein 45-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt.

Das Kommissariat 11 führt die Ermittlungen in Bezug auf das Tötungsdelikt fort. Der 17-jährige Tatverdächtige, der sich selbst stellte, wurde inzwischen aus der Haft entlassen. Die beiden anderen Tatverdächtigen werden heute dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen im Zusammenhang mit der versuchten Gefangenenbefreiung wurden durch das Kommissariat 23 (u.a. jugendtypische Gewaltdelikte) übernommen.