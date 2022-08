Präventionsarbeit basierend auf verschiedenen Säulen und unterschiedlichen Medien - ein Ausblick

Auch benachbarte Polizeipräsidien setzen bei der Bekämpfung der CCB-Betrügereien auf immer neue und kreative Ideen. So rief das Polizeipräsidium Schwaben-Nord eine Kampagne ins Leben, die unter dem Hashtag #NichtmitmeinerOma, bzw. #NichtmitmeinemOpa vor allem in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram gezielt die jüngere Bevölkerung anspricht. Prominente Persönlichkeiten beteiligten sich bereits an der Aktion. Das Polizeipräsidium Oberfranken greift die genannten Hashtags nun mit auf. Auf den gedruckten Informationsblättern befindet sich das Bild der Kampagne. Alle Informationen dazu sind hier ersichtlich.

Wenn der polizeiliche Weg der Kriminalprävention nach den Sommerferien in die Schulen führt, werden diese Hashtags eine zentrale Rolle einnehmen. Hierüber wird ausführlich nachberichtet.

Zudem richtet das Polizeipräsidium Oberfranken folgenden Appell an alle Bürgerinnen und Bürger: Schließen Sie sich unserer Präventionsarbeit an und schützen sie die ihre Angehörigen! Mit diesen kleinen, aber durchaus wirksamen Bausteinen, kann es uns gelingen, dieses Phänomen im Keim zu ersticken.

___________

Informationen zu Überbegriff „Callcenter-Betrug (CCB)“

2021 verzeichnete die oberfränkische Polizei 1.288 angezeigte Fälle (das sind 164 mehr als im Vorjahr) von Trickbetrügereien. Glücklicherweise wurden hiervon nur 73 vollendet, was die umfassende Aufklärung- und Präventionsarbeit der Polizei unterstreicht. Im Jahr 2020 waren es noch 96 Fälle mit Vermögensschaden bei den meist überrumpelten älteren Menschen. Nur zu erahnen ist aber das Dunkelfeld. Tagtäglich greifen die Betrüger zum Hörer oder dem Smartphone und versuchen ihre dreisten und fingierten Geschichten ihren Opfern schmackhaft zu machen - per Anruf, als WhatsApp-Nachricht oder gar persönlich an der Haustür.

Einzelne Betrugsmaschen legten trotz des Rückgangs der angezeigten Fälle dennoch stark zu, wie die oben ersichtlichen Ausführungen zeigen.

Besonders nennenswert: Schockanrufe

Zuletzt war es im gesamten Regierungsbezirk beinahe täglich zu einer Vielzahl an Anrufversuchen sowie in Einzelfällen auch zu Geldübergaben gekommen.

Im Vergleich zu 2020 stiegen die angezeigten Fälle von Schockanrufen im Jahr 2021 von 41 auf 693.

Weitergehende Informationen und Statistiken finden Sie hier.

Ein downloadfähiges Video, das die WhatsApp-Betrugsmasche darstellt und erklärt, ist hier zu finden.