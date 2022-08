BERCHTESGADEN, Lkr. BERCHTESGADENER LAND. Am Mittwochnachmittag, 10.08.2022, kam es auf der Roßfeldpanoramastraße B999 in Berchtesgaden zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer, der aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr kam, erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zwei weitere Motorradfahrer wurden schwer verletzt. Die Polizeiinspektion Berchtesgaden hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Ein 57-jähriger Franzose war am Mittwochnachmittag gegen 14:15 Uhr mit einer Reisegruppe von insgesamt 19 Motorradfahrern unterwegs. Er befuhr mit seinem Kraftrad, Yamaha, die Roßfeldstraße auf der Südseite talwärts, aus Richtung Ahornkaser kommend. Im Bereich der Ahornalmen geriet er aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Motorradfahrern, die in Richtung Roßfeld unterwegs waren. Bei dem Zusammenprall wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle, trotz einer längeren Reanimation durch die Rettungskräfte und dem Notarzt, seinen Verletzungen erlag.

Die beiden entgegenkommenden Motorradfahrer aus dem Landkreis Ahrweiler erlitten ebenfalls schwerste Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen bzw. Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die weitere Unfallsachbearbeitung wurde ein Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Traunstein hinzugezogen. Dieser ordnete ein unfallanalytisches sowie technisches Gutachten an. Die Krafträder wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Zahlreiche Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Polizei und Abschleppdienst waren vor Ort. Für die Dauer des gesamten Einsatzes wurde die Roßfeldstraße, von der Mautstelle Süd bis zum Ahornkaser, über mehrere Stunden, komplett gesperrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.