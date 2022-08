Am Montag, 08.08.2022, verließ ein 87-Jähriger in den Mittagsstunden (12:00 Uhr) eine Wohneinrichtung im Bereich der Murnauer Straße / Zielstattstraße und kehrte seitdem nicht wieder in diese zurück. Der 87-Jährige ist möglicherweise orientierungslos und benötigt Hilfe.

Trotz intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, insbesondere einer Überprüfung möglicher Aufenthaltsorte sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln, konnte der Vermisste bislang nicht angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 87 Jahre alt, etwa 174 cm groß, ca. 77 kg, schlanke Statur, nordländisches Erscheinungsbild, graue Haare mit Haarkranz, Brille, Bart; vermutlich bekleidet mit einer braunen Jacke, benutzt einen Gehstock

Zeugenaufruf:

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Zur Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild.