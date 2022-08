REGENSTAUF, Lkr. REGENSBURG. In der Zeit zwischen 7. August 2022, 02:00 Uhr und 9. August 2022, 16:49 Uhr, stieg eine bislang unbekannte Person vermutlich über das Dachfenster einer Autowerkstatt ins Gebäude ein. Sie brach einen Tresor auf und entwendete Bargeld im fünfstelligen Eurobereich.

Der Besitzer einer Kfz-Werkstatt in der Regensburger Straße stellte am Nachmittag des 9. August 2022 fest, dass Bargeld aus einem Tresor in seinen Geschäftsräumen fehlte. Mindestens eine bislang unbekannte Person stieg zuvor über ein Dachfenster in die Werkstatt ein. Zunächst brach die Person eine Türe auf, um in den Raum in dem sich der Tresor befand, zu gelangen. Danach öffnete sie den Tresor mit Gewalt und nahm das darin aufbewahrte Geld an sich. Schließlich entfernte die Person sich unerkannt vom Tatort.

Die Polizeibeamten führten eine umfangreiche Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls übernimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.

Zeugenaufruf: Wenn Sie im Tatzeitraum im Bereich der Regensburger Straße in Regenstauf Wahrnehmungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888.