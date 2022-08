BAMBERG. Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch in die Schilderwerkstatt in der Moosstraße in Bamberg ein und entwendeten über 400 Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum von Dienstag, 15.30 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, gewaltsam Zutritt zur Schilderwerkstatt. Dazu kletterten sie auf das Baugerüst und schlugen ein Fenster ein. Anschließend öffneten sie einen Tresor und stahlen über 400 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Moosstraße gemacht haben und/oder Personen auf dem Baugerüst der Schilderwerkstatt beobachtet haben, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.