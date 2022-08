1173. Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Trambahn; eine Person verletzt – Schwabing

Am Dienstag, 09.08.2022, gegen 17:40 Uhr, befuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fahrer eines Linienbusses die Belgradstraße stadteinwärts und wollte kurz vor der Einmündung zur Parzivalstraße nach rechts in die Zufahrt zum Bus- und Trambahnhof Scheidplatz einbiegen. Für ihn galt das Verkehrszeichen 205 (Vorfahrt gewähren).

Gleichzeitig befuhr ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fahrer einer Straßenbahn das Hochgleis der Haltestelle Scheidplatz. Als der 52-Jährige zur Haltestelle Scheidplatz einbog, kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn, die daraufhin entgleiste.

Durch den Zusammenstoß wurde der Trambahnfahrer leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Busfahrer sowie die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes befanden sich keine Fahrgäste im Linienbus.

Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen, jedoch musste der Schienenverkehr für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1174. Körperverletzungsdelikt – Schwabing

Am Dienstag, 09.08.2022, gegen 17:40 Uhr, beabsichtigte eine 49-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem Pkw Mini in eine Grundstückseinfahrt im Bereich der Schleißheimer Straße einzufahren. Nachdem im Bereich dieser Grundstückseinfahrt ein Pkw Renault abgestellt war, konnte sie jedoch nicht einfahren und wartete vor Ort auf die Rückkehr des Fahrzeugführers.

Wenig später begab sich eine zunächst unbekannte Frau zu dem Pkw Renault und setzte sich hinein. Die 49-Jährige lehnte sich daraufhin gegen das Fahrzeug. In der Folge griff die unbekannte Frau nach einem im Fahrzeug verwahrten Reizstoffspray und sprühte der 49-Jährigen hiermit mehrfach ins Gesicht. Des Weiteren beleidigte die Täterin diese verbal.

Auf Grund des Übergriffs verständigte die 49-Jährige den Polizeinotruf 110. Eine unmittelbar zum Tatort beorderte Streife konnte die Tatverdächtige, eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München, noch vor Ort antreffen und festnehmen.

Sie wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Reizstoffspray wurde sichergestellt.

Die 49-Jährige wurde durch die Tathandlung leicht verletzt, bedurfte jedoch vor Ort keiner medizinischen Behandlung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.