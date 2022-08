OBERPFALZ. Elektrofahrzeuge wie Pedelecs und E-Bikes haben sich in den letzten Jahren auch in der Oberpfalz fest etabliert. Aus polizeilicher Sicht ergeben sich dadurch auch Herausforderungen.

Ein Kernziel der Polizei Oberpfalz ist es, Verkehrsunfälle und deren oftmals gravierende Folgen zu vermeiden. Dafür überwacht sie die Regeln des Straßenverkehrs und informiert über potentielle Gefahren, um eine regelkonformes Bewusstsein bei Verkehrsteilnehmenden zu schaffen.

In über eintausend Fällen waren Fahrradfahrende im Jahr 2021 in der Oberpfalz an Verkehrsunfällen beteiligt. In 70% der Fälle wurde der Unfall von Radfahrenden verursacht (z.B. auch selbstverschuldeter Sturz). Bei 236 dieser Verkehrsunfälle waren Pedelec-Fahrende beteiligt. 221 von ihnen wurden dabei verletzt, wobei in zwei Drittel der Fälle der Unfall vom Pedelec-Fahrenden verursacht wurde.

Polizeivizepräsident: Selbsteinschätzung und richtiges Verhalten vermeiden Unfälle!

„Für ein sicheres Miteinander im Straßenverkehr ist Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme geboten. Die E-Mobilität macht Spaß, doch Übung und Eigenverantwortung sind dabei unbedingt erforderlich“, so Polizeivizepräsident Thomas Schöniger.

Nutzer von Pedelec und Co. müssen sich der – im Vergleich zu Autos – eingeschränkten Wahrnehmbarkeit (Sichtbarkeit, Akustik) ihrer Fahrzeuge und des höheren Sturz- und Verletzungsrisikos bewusst sein. Mit gut sichtbarer Kleidung, einer defensiven Fahrweise und Schutzausstattung kann dem entgegengewirkt werden. Auch Übung, gerade beim erstmaligen Umstieg auf eine E-Fahrzeug, kann dem ungewollten Sturz vorbeugen. Die Polizei empfiehlt deshalb dringend die Handhabung zu trainieren und ggf. sogar an einem Fahrtraining teilzunehmen.

Die wichtigsten Regeln im Überblick

Folgende Tabelle verdeutlicht die rechtliche Einordnung der unterschiedlichen Fahrzeugklassen. Diese schlägt sich in teils deutlich unterschiedlichen Vorschriften nieder, von denen einige der wichtigsten dargestellt werden.