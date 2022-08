HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Der Tatverdächtige des Raubes auf eine Tankstelle Ende Juli befindet sich nach umfangreichen Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg inzwischen in Haft. Der 46-Jährige war, wie berichtet, bereits kurz nach der Tat in den Fokus der Ermittlungen gerückt.

Ein 46-Jähriges steht in dringendem Tatverdacht die Tankstelle in der Industriestraße ausgeraubt zu haben. Er soll dabei ein Messer in den Händen gehalten und Bargeld aus der Kasse gefordert haben. Hierbei soll er eine 26-jährige Tankstellenangestellte und ihre 19-jährige Kollegin bedroht haben. Nachdem der Täter einen Bargeldbetrag in einem niedrigen dreistelligen Bereich erbeutet hatte, war er zu Fuß geflüchtet.

Der 46-Jährige war bereits kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am 28. Juli vorgeführt worden. Zum damaligen Zeitpunkt war der Mann mangels dringenden Tatverdachts zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg haben in der Folge unter Hochdruck umfangreiche Nachermittlungen angestellt und den Tatverdacht gegen den 46-Jährigen noch weiter erhärten können. Der Mann wurde am Samstag erneut auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorgeführt. Der Ermittlungsrichter eröffnete dem Mann einen von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes. Hiergegen legte der Verteidiger des Beschuldigten Beschwerde ein, über die noch nicht entschieden worden ist. Der 46-Jährige befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.