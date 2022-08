WÜRZBURG / INNENSTADT. Zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer jungen Frau ist es in der Nacht zum Freitag im Bereich der Herrentoilette einer Cocktailbar gekommen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise. Insbesondere zwei Männer, die zur tatrelevanten Zeit die Herrentoilette verlassen haben, werden dringend gebeten, sich zu melden.



Die Geschädigte war zu Gast in einer Cocktailbar in der Theaterstraße, als sie am frühen Freitagmorgen, kurz vor 01.30 Uhr, von einem bislang noch unbekannten Mann mit auf die Herrentoilette gezogen wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann dort gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Die junge Frau verließ den Club nach der Tat und vertraute sich ihrer Freundin an. Als der Fall polizeibekannt wurde, fehlte von dem Täter bereits jede Spur.



Es liegt folgende Täterbeschreibung vor:

Etwa 25 bis 30 Jahre alt

Ca. 175 cm groß

Brillenträger

Dunkle, wellige und kurze Haare

Leicht dunkler Teint

Trug schwarz- und orangefarbene Basecap mit Aufdruck

Bekleidet mit einem blauen Poloshirt mit weißen Streifen, einer dunklen Dreiviertelhose und weißen Schuhen

könnte laut Zeugenangaben südamerikanischer oder südeuropäischer Herkunft sein

Zwei Männer als wichtige Zeugen gesucht:



Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich nun Hinweise auf die beiden jungen Männer, die sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Herrentoilette aufgehalten hatten. Sie werden daher dringend als Zeugen gesucht und gebeten, sich zu melden. Einer von ihnen hatte einen Vollbart. Er trug eine Jeanshose sowie ein auffälliges T-Shirt mit weißen und schwarzen Längsstreifen. Der andere trug ein schwarzes T-Shirt mit Aufdruck auf Vorder- und Rückseite.



Auch wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.