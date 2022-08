1168. Illegaler Handel mit Betäubungsmittel – Schwabing

Aus kriminalpolizeilichen Ermittlungen des Kommissariats 83 (Betäubungsmitteldelikte) ergab sich der Verdacht des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen einen 48-Jjährigen mit Wohnsitz in München. In diesem Zusammenhang wurde über Amtsgericht München ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräumlichkeiten des Tatverdächtigen erwirkt, der am Mittwoch, 03.08.2022, vollzogen wurde.

In der Wohnung konnten zunächst lediglich geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Im Rahmen der Durchsuchung ergaben sich jedoch Anhaltspunkte dafür, dass der Tatverdächtige eine weitere Wohnung für Tathandlungen nutze. Auf Grund dessen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht München ein weiterer Durchsuchungsbeschluss erwirkt und im Anschluss vollzogen.

Im Rahmen der zweiten Durchsuchung konnten Betäubungsmittel in nicht geringer Menge und Rauschgiftutensilien aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Tatverdächtige konnte bei den Durchsuchungsmaßnahmen nicht angetroffen werden, wurde jedoch in den Abendstunden des 03.08.2022 im Umfeld seiner Wohnung in Schwabing festgenommen.

Ein Ermittlungsrichter erließ zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den 48-Jährigen. Ihn erwartet nunmehr ein Ermittlungsverfahren auf Grund des illegalen Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden durch das Kommissariat 83 fortgeführt.

1169. Illegaler Handel mit Betäubungsmittel – Neuhausen

Aus kriminalpolizeilichen Ermittlungen des Kommissariats 82 (Betäubungsmitteldelikte) ergab sich der Verdacht des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen einen 43-Jährigen mit Wohnsitz in München. Über das Amtsgericht München wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt, welcher am Freitag, 05.08.2022, vollzogen wurde.

Im Rahmen der Durchsuchung konnten im Wohnzimmer des 43-Jährigen mehrere Taschen aufgefunden werden, in welcher sich unter anderem verschiedene Betäubungsmittel, Chemikalien und Feinwaagen befanden. In der Wohnung befand sich neben dem Wohnungsinhaber noch ein 29-Jähriger mit Wohnsitz im Kreis Recklinghausen (Nordrhein Westfalen) und der 16-jährige Sohn des Wohnungsinhabers.

Die aufgefundenen Taschen konnten in der Folge dem 29-Jährigen zugeordnet werden. Auf Grund dessen wurde über die Staatsanwaltschaft München I beim Amtsgericht München ein weiterer Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 29-Jährigen in Nordrhein-Westfalen erwirkt. Das dortige für Betäubungsmittelkriminalität zuständige Kommissariat wurde mit der Durchsuchung beauftragt. Unter Anwesenheit der 28-jährigen Lebensgefährtin des 29-Jährigen wurde die Wohnung durchsucht, wobei weitere Betäubungsmittel in der Wohnung in Herten sichergestellt werden konnte. Im Rahmen der Durchsuchung ergab sich zudem ein Tatverdacht gegen die 28-Jährige.

Auch im Kinderzimmer des 16-Jährigen wurde unter anderem Rauschgift aufgefunden.

Alle Personen wurden vorläufig festgenommen. Die 28-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 29-Jährige und der 43-Jährige wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher zwischenzeitlich Untersuchungshaftbefehl erließ. Der 16-Jährige wurde einer Jugendschutzstelle überstellt.

Das Kommissariat 82 führt die Ermittlungen fort.

1170. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen – Mittersendling

Am Montag, 08.08.2022, gegen 10:45 Uhr, hielten sich eine 43-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Lindau und eine 59-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich des Harras auf. Dort trat unvermittelt ein zunächst unbekannter Mann an die beiden Frauen heran und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Zudem belästigte der unbekannte Täter diese verbal.

Da der Polizeinotruf 110 unmittelbar verständigt wurde, konnte ein tatverdächtiger 52-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, wenig später durch eine Streife der Polizeiinspektion 15 (Sendling) noch am Tatort festgenommen werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort wurde zudem bekannt, dass der 52-Jährige zuvor bereits mehrere Passanten belästigt hatte und versucht hatte den Fahrzeugverkehr am Harras zu behindern.

Der Tatverdächtige wurde aufgrund der exhibitionistischen Handlungen angezeigt und im Anschluss in polizeilichen Gewahrsam genommen. Aus diesem wurde er zwischenzeitlich wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

1171. Staatsschutzrelevantes Delikt – Gräfelfing

Am Freitag, 05.08.2022, gegen 16:30 Uhr hielt sich eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München an einer Bushaltestelle an der Lochhamer Straße in Gräfelfing auf. Dort trat ein ihr unbekannter Mann an sie heran und beleidigte sie mehrfach (u.a. in staatsschutzrelevanter Art und Weise).

Die 25-Jährige wollte sich daraufhin von der Tatörtlichkeit entfernen. Der unbekannte Täter griff jedoch nach ihr, schüttelte sie und schlug mehrfach gegen ihren Oberkörper. Der 25-Jährigen gelang es in der Folge den Polizeinotruf 110 zu verständigen. Eine unmittelbar zum Tatort beorderte Streife konnte den Tatverdächtigen, einen 65-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München, noch im Bereich der Bushaltestelle antreffen und festnehmen. Gegen ihn wird nunmehr auf Grund Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die 25-Jährige wurde durch den Übergriff leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 44 (Politisch motivierte Kriminalität – rechts).

1172. Polizeieinsatz nach einer Bedrohungssituation – Taufkirchen

Am Montag, 08.08.2022, gegen 19:00 Uhr, verständigten Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebs an der Eschenstraße den polizeilichen Notruf 110 über eine aktuelle Bedrohungssituation.

Die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten konnten wenig später einen 30-jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München widerstandslos festnehmen. Die ersten vor Ort geführten Ermittlungen ergaben, dass dieser offenbar zuvor aus bislang unbekannten Gründen mit Gästen des Gastronomiebetriebes in Streit geraten war und diese mit einem Messer bedroht hatte. Vor seiner Festnahme hatte sich der 30-Jährige an einem Tisch im Außenbereich niedergelassen und hantierte dort mit dem Messer und zeigte wiederholt in Richtung der anwesenden Personen.

Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde der 30-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einem Krankenhaus untergebracht. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung ermittelt.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte) geführt.