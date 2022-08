HOF. Seit dem Montagnachmittag brennt in der Hofer Innenstadt ein Gebäudeteil eines Mehrfamilienhauses in der Bachstraße/Marienstraße. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei arbeiten derzeit daran, sowohl umliegende Häuser zu evakuieren, Verletzte zu versorgen sowie den Brand zu bekämpfen.

Eine Vielzahl an Notrufen erreichte kurz vor 16 Uhr die Integrierte Leitstelle sowie die polizeiliche Einsatzzentrale Oberfranken. Die Zeugen teilten schwarzen und dichten Brandrauch über den Dächern der Bachstraße und der Marienstraße mit. Die alarmierten Einsatzkräfte lokalisierten den Brand in einem Hinterhof in der Bachstraße. In einem schwer zugänglichen Gebäudeteil schlugen bereits Flammen aus dem Wohnhaus. Parallel zum Beginn der Löschmaßnahmen begannen Polizistinnen und Polizisten damit, die umliegenden Häuser zu evakuieren. Schnell kamen die Einsatzleitungen der verschiedenen Blaulichtorganisationen zu dem Ergebnis, dass dieser Brand durchaus als Großlage einzuordnen ist und deren Abwicklung umfassende Kräftenachforderungen bedeutet.

Zur besseren Lagebeurteilung wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Dieser kreist seit 17 Uhr über der Brandörtlichkeit. Per Livebildübertragung erhalten die Einsatzleitungen von Polizei und Feuerwehr somit aktuelle Informationen zu dem Ausmaß des Feuers. Hinzu kommen drei Hubschrauber des Rettungsdienstes, die auf einem angrenzenden Sportplatz bereitgehalten werden.

Die Straßen sind derzeit weiträumig für den Verkehr gesperrt und für die Vielzahl an Einsatzfahrzeugen freigehalten.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten mehrere Personen leichtere Rauchgasvergiftungen, die teilweise in einem Krankenhaus behandelt werden.