REGENSBURG. Die Fassade eines Tauchgeschäfts wurde in der Nacht vom 4. auf den 5. August mit einem beleidigenden und politisch motivierten Graffiti-Schriftzug versehen. Dieser bezieht sich auf den Geschäftsinhaber, einen Regensburger Stadtrat. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitagmorgen (5. August 2022) fiel an einem Gebäude in der Prüfeninger Straße in Regensburg ein deutlich sichtbares Graffiti auf. Das Gebäude liegt vor dem Parkhaus des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder. Im Erdgeschoss befindet sich ein Tauchgeschäft eines Regensburger Stadtrats, gegen den sich auch der Schriftzug richtete. Durch die 150 cm hohe Schrift wurde nicht nur das Gebäude beschädigt, sondern auch der Politiker beleidigt.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet unter der Telefonnummer 0941/506-2888 um Zeugenhinweise.