HOF. Freitagnachmittag gegen 15.25 Uhr stellte ein Ehepaar das gemeinsame Auto in der Alsenberger Straße in Hof ab. Die Fahrzeugschlüssel ließen sie in ihrem schwarzen Ford Mondeo mit Hofer Zulassung stecken. Als sie gegen 16.00 Uhr zurückkehrten, war das Auto verschwunden. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Ford verlief negativ.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt nun wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 mit der Kripo Hof in Verbindung zu setzen.