Am vergangenen Wochenende ereignete sich in der Regensburger Innenstadt ein Wohnungseinbruch mit hohem Beuteschaden. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Zeugenhinweise.



Im kurzen Zeitraum zwischen Freitag, 5. August 2022, 21.00 Uhr und Samstag, 6. August 2022, 02.30 Uhr, brach eine unbekannte Person in eine Wohnung in der Salzburger Gasse ein. Die kleine Gasse liegt hinterhalb der ehemaligen Dompost bzw. zwischen dem Frauenbergl und der Schwarze-Bären-Straße. Die einbrechende Person gelang gewaltsam über ein Dachfenster in die betreffende Wohnung und entwendete daraus Wertsachen und Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe. Der angerichtete Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 300 Euro.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt, die unter der Telefonnummer 0941/506-2888 dringend um Zeugenhinweise bittet.