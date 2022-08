NEUMARKT-SANKT VEIT, LKR. MÜHLDORF AM INN. Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Sonntagabend, 7. August 2022, der Fahrer eines Pkw Mercedes mit seinem Wagen von einer Staatsstraße ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw-Lenker (39) erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die beiden Mitfahrer, ein 9-Jähriger und eine 17-Jährige, erlitten schwere Verletzungen und kamen in Kliniken. Die Polizeiinspektion Mühldorf am Inn ermittelt nun zur Unfallursache.

Am Sonntagabend wurde die Polizeiinspektion Mühldorf am Inn gegen 22.45 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2086 bei Neumarkt-Sankt Veit informiert.

Die vorläufigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein Fahrzeugführer (39) aus dem Landkreis Rottal-Inn mit seinem Pkw Mercedes auf der Staatsstraße 2086 in Richtung Massing fuhr. Im Fahrzeug befanden sich zudem der 9-jährige Sohn des Fahrers und ein 17-jähriges Mädchen aus Rosenheim. Der 39-Jährige verlor, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und das Auto kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Baum, welcher sich links neben der Straße befand. Bei dem Unfall wurden der Fahrzeugführer und sein 9-jähriger Sohn aus dem Fahrzeug geschleudert.

Der Pkw-Lenker erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der 9-jährige Junge und das Mädchen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser nach Regensburg bzw. München-Großhadern. Der Zustand des Jungen ist derzeit stabil, die Verletzungen bei der 17-Jährigen sind lebensbedrohlich.

An dem Mercedes entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Unfallörtlichkeit war ca. vier Stunden lang komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein zogen die Polizeibeamten einen Sachverständigen an der Unfallstelle hinzu, der mit der Erstellung entsprechender Gutachten betraut wurde.

Die polizeiliche Unfallaufnahme und die Verkehrsmaßnahmen erfolgten in Zusammenarbeit mit der Autobahnpolizeistation Mühldorf, der Grenzpolizeistation Burghausen sowie den Freiwilligen Feuerwehren aus Hörbering, Neumarkt-Sankt Veit, Massing und der Kreisbrandinspektion Mühldorf.

Die Polizeiinspektion Mühldorf a. Inn bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer (08631) 36730 zu melden.