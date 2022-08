WEITNAU. Am Sonntag, den 07.08.2022 kam es gegen 10:20 Uhr auf der B12, nach der Anschlussstelle Hellengerst in Fahrtrichtung Lindau, im Einspurigen Bereich, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Die 25-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw die B12 von Kempten kommend in Fahrtrichtung Lindau. Aus bislang ungeklärter Ursache kam diese nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß hierbei linksseitig, in einen entgegenkommenden Pkw. Nach dem Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge in der angrenzenden Wiese zum Stehen. Beide Unfallbeteiligten kamen im Anschluss mittelschwer verletzt mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Kempten. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Zur Bergung der Fahrzeuge war der Fahrstreifen in Fahrtrichtung Lindau für ca. 2,5 Stunden komplett gesperrt. Die Verkehrslenkung wurde durch das THW Sonthofen übernommen. (VPI Kempten)