1153. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Neukeferloh

Am Freitag, 05.08.2022, gegen 17:10 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach mit einem Hyundai Pkw die Bundesstraße 304 Richtung Haar.

Zur gleichen Zeit bog eine 32-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Seat Pkw von der Autobahn 99 kommend nach links in die Bundesstraße 304 in Richtung Ebersberg ein.

Nach ersten Ermittlungen fuhr die 32-Jährige bei geltendem Grünlicht in den Einmündungsbereich ein, der 46-Jährige übersah jedoch das für ihn geltende Rotlicht der örtlichen Ampelanlage. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.

Beide Pkw wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 304 in stadteinwärtiger Richtung für ca. eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1154. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw; eine Person verletzt – Altstadt

Am Freitag, 05.08.2022, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 68-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Toyota Pkw (Taxi), den Viktualienmarkt Richtung Sparkassenstraße. An der Einmündung zum Tal wollte er nach rechts abbiegen.

Zur gleichen Zeit hielt sich ein 50-Jähriger mit Wohnsitz als Fußgänger im Bereich der Einmündung Viktualienmarkt und Tal auf.

Der Taxifahrer überfuhr beim Abbiegen nach rechts den Gehweg in dem Bereich in welchem der 50-Jährige stand. Das Taxi kollidierte dadurch mit dem Fußgänger. Der 50-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 68-Jährige wurde nicht verletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1155. Brand von zwei Lkw – Aschheim

Am Samstag, 06.08.2022, gegen 01:30 Uhr, teilte eine Verkehrsteilnehmerin über den Polizeinotruf 110 zwei brennende Lkw im Bereich der Hermann-Hesse-Straße in Aschheim mit.

Erste Streifen der Münchner Polizei konnten am Einsatzort Lkws in Vollbrand feststellen. Sogleich hinzugezogene Kräfte der Feuerwehr konnten ein Übertreten der Flammen auf das Firmengebäude verhindern. Insgesamt sind ein Sattelzug, eine Zugmaschine und deren Auflieger, sowie ein elektrisch betriebener Lkw ausgebrannt. Der Schaden dürfte sich nach ersten Einschätzungen auf über eine Million Euro belaufen.

Personen wurden bei dem Brandgeschehen nicht verletzt.

Mit jetzigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.

1156. Brandfall – Harlaching

Am Freitag, 05.08.2022, gegen 06:30 Uhr, gerieten in einem Wohnanwesen in Harlaching Gartenmöbel in Brand. Eine Anwohnerin bemerkte das Feuer und verständigte unverzüglich den Polizeinotruf 110.

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits über die Hausfassade des Erdgeschosses bis unter das Dach hin ausgebreitet. Hierbei zerbarsten im Erdgeschoss befindliche Wohnzimmerfenster, die angrenzende Hecke zum Nachbargrundstück brannte teilweise ab. Die Hausbewohner flüchteten zunächst unverletzt ins Freie. Bei einem Löschversuch mit dem Gartenschlauch stolperte einer der Bewohner und zog sich leichte Verletzungen am Fuß zu. Der 58-Jährige wurde anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zu weiteren, brandbedingten Verletzungen kam es nicht.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Zur Brandursache konnten bislang keine gesicherten Erkenntnisse erlangt werden.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1157. Zwei Fälle von Wechselgeldtrickdiebstahl – Altstadt

Fall 1:

Am Freitag, 05.08.2022, gegen 12:10 Uhr, kam ein bislang unbekannter Täter in ein Juweliergeschäft in der Altstadt und signalisierte Kaufinteresse an einem Schmuckstück. Dessen Verkaufspreis von 90 Euro wollte er mit einem 200-Euro-Schein bezahlen.

Der Geschäftsinhaber wollte das Wechselgeld herausgeben, öffnete zu diesem Zweck den Tresor und entnahm daraus ein Kuvert mit Bargeld, um wechseln zu können. Unvermittelt entschied der Täter sich anders und trat vom Kauf der Kette zurück. Er legte diese vorgeblich auf ein von ihm mitgebrachtes schwarzes Tuch selbständig in den offenstehenden Tresor.

Diesen Moment der Ablenkung nutzte der Täter aus und entwendete das Kuvert mit mehreren Tausend Euro Bargeld sowie die Kette selbst. Mit der Tatbeute verließ er das Geschäft zu Fuß in Richtung Sendlinger Tor.

Erst einige Minuten später bemerkte der Geschäftsinhaber das Fehlen des Kuverts, konnte den Täter aber nicht mehr sichten. Nach Verständigung der Polizei über den Notruf 110 verliefen unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ohne den gewünschten Erfolg.

Der Juwelier konnte den Täter wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, 175 cm groß, kräftig, sprach Englisch, südländische Erscheinung, gelb-bräunlich dunkelhäutige Gesichtsfarbe, glatt rasierte Haut, Geheimratsecken; bekleidet mit einem blau-weiß melierten Hemd und einer hellen Hose und führte das oben genannte schwarze Tuch mit sich

Fall 2:

Oben genannter bislang unbekannter Täter trat zuvor in einer Münzhandlung ebenfalls in der Altstadt auf. Dort gab er vor, bei dem Geschäftsinhaber Münzen mit einem 200-Euro-Schein kaufen zu wollen.

Der Händler besaß jedoch kein Wechselgeld und verwies ihn zu einem anderen Geschäft. Der Täter verließ den Laden und entfernte sich Richtung Juwelier.

Als der Geschäftsinhaber kurz darauf die Ladentür zusperren wollte bemerkte er, dass der Schlüsselbund, der an der Tür von innen steckte, entwendet wurde.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kreuzstraße, Herzog-Wilhelm-Straße und Josephspitalstraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1158. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchter Vergewaltigung – Maxvorstadt

-siehe Medieninformation vom 04.08.2022, Nr. 1145

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwoch, 03.08.2022, gegen 22:15 Uhr, in der Katharina-von-Bora-Straße zu einem sexuellen Übergriff auf eine 28-Jährige durch einen bislang unbekannten Täter. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten am Tattag nicht zu dem gewünschten Erfolg.

Im Rahmen der anhaltenden umfangreichen Ermittlungsarbeit und ergänzenden Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige am Freitag, 05.08.2022, gegen 23:00 Uhr, durch Beamte der Polizeiinspektion 12 (Maxvorstadt) im Alten Botanischen Garten festgenommen werden.

Bei dem Mann handelt es sich um einen polizeibekannten 53-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Die Ermittlungsrichterin ordnete am Samstag, 06.08.2022, die Untersuchungshaft an. Er hat sich wegen versuchter Vergewaltigung als auch Körperverletzung zu verantworten.

Die abschließenden Ermittlungen liegen weiterhin beim Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

1159. Trickdiebstahl durch falschen Handwerker – Mittersendling

Am Donnerstag, 04.08.2022, gegen 11:00 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Wohnungstür einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München und gab sich als Handwerker aus. Die Rentnerin ließ den Mann in ihre Wohnung, wo er im Badezimmer seinen „Handwerkertätigkeiten“ nachging.

In der Zwischenzeit wurde die Wohnung durch einen zweiten bislang unbekannten Täter nach Stehlgut durchsucht. Erst nach dem der vermeintliche Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Rentenerin den Diebstahl von diversem Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeitverzögert verständigte sie die Polizei über den Vorfall.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde von der über 80-Jährigen wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, schlank

Der zweite Täter konnte nicht beschrieben werden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Luise-Kiesselbach-Platzes und Südparkallee (Mittersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1160. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person verletzt – Oberföhring

Am Samstag, 06.08.2022, gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Enfield Motorrad, die Oberföhringer Straße stadtauswärts. Bei geltendem Grünlicht bog er in die Cosimastraße ein.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 36-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem VW Pkw, vor dem Motorradfahrer. An der Einmündung musste die 36-Jährige aufgrund einer fußläufig querenden Familie stark abbremsen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad.

Der 57-Jährige wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 36-jährige Pkw-Fahrerin als auch die Fußgänger blieben unverletzt.

Der Pkw wurde leicht beschädigt und war weiterhin fahrbereit. Das Motorrad wurde leicht beschädigt abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Mit jetzigem Erkenntnisstand beabsichtigte die fünfköpfige Familie die Oberföhringer Straße bei geltendem Rotlicht zu Fuß zu überqueren. Weitere Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1161. Tödlicher Verkehrsunfall – Milbertshofen

In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntag, 07.08.2022, um 02:30 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Opel Pkw, die Moosacher Straße stadtauswärts. Er beabsichtigte die Kreuzung zur Riesenfeldstraße geradeaus zu überqueren. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich ein 56-jähriger Beifahrer, auf der Rückbank ein 26-Jähriger und ein 37-Jähriger (alle mit Wohnsitzen in München).

Zeitgleich befuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw, die Riesenfeldstraße Richtung Petuelring. Er beabsichtigte die Kreuzung mit der Moosacher Straße geradeaus zu überqueren. Die Kreuzung der Moosacher Straße und der Riesenfeldstraße ist mittels Ampelanlage geregelt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 21-Jährige bei für ihn geltendem Grünlicht in die Kreuzung ein. Der 22-Jährige missachtete das für ihn geltende Rotlicht und fuhr ebenfalls in die Kreuzung ein. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Durch die Kollision wurde der Opel gegen ein Verkehrszeichen und den Mast einer Straßenbeleuchtung geschleudert.

Fahrer und Beifahrer des Opels wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der 26-Jährige hinten wurde durch die Kollision durch die Heckscheibe aus dem Pkw geschleudert. Er wurde lebensgefährlich verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Unter laufender Reanimation erlag er dort seinen Verletzungen. Der 37-Jährige hinten rechts sitzende Mitfahrer wurde ebenfalls lebensgefährlich verletzt. Auch er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Schwere der Verletzung besteht weiterhin Lebensgefahr. Der 21-jährige Fahrer des VW blieb unverletzt.

An beiden Pkw entstand ein Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung Moosacher Straße und Riesenfeldstraße für ca. drei Stunden komplett gesperrt. Aufgrund der nächtlichen Zeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.