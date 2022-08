1557 - Bedrohung mit Schusswaffe während eines Sommerfests

Königsbrunn - Am 06.08.2022, gegen 21:45 Uhr, kam es im Messerschmittring in Königsbrunn während eines Sommerfests zum Streit zwischen einem 34-Jährigen und einem 59-Jährigen. Der verbale Streit eskalierte, als eine Glasvitrine umgestoßen und ein Fenster mit einer Glasflasche eingeworfen wurde. Der ältere der beiden Männer zog im Anschluss seine mitgeführte Schreckschusswaffe. Während des Großeinsatzes der Polizei, konnten beide Täter an der Tatörtlichkeit widerstandslos gestellt werden. Die Schreckschusswaffe wurde durch die Einsatzkräfte sichergestellt. Zu einer Schussabgabe kam es nicht. Beide Beteiligten waren deutlich alkoholisiert. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung.

1558 - Brand in einem Wohnhaus

Gabelbach - Am Freitag, den 05.08.2022, wurde der Polizei gegen 17.45 Uhr mitgeteilt, dass in Zusmarshausen-Gabelbach, Im Unterdorf, ein Wohnhaus (Doppelhaushälfte) brennen solle. Vor Ort wurde durch die vor Ort eingetroffenen Polizeikräfte (u. a. von der Polizeiinspektion Zusmarshausen) festgestellt, dass bereits Flammen aus dem Dachstuhl der erwähnten Doppelhaushälfte schlugen. Der Brand hatte sich da dann auch schon auf das erste Stockwerk des Hauses ausgebreitet.

Der Hauseigentümer hatte sich zum Brandzeitpunkt im Gebäude aufgehalten; er konnte dieses aber unverletzt verlassen. Der Mann musste sich „lediglich“ wegen eines Schocks vom Rettungsdienst behandeln lassen.

Die Hausfassade ist auf der Westseite komplett verbrannt. Die Fassade und Teile des Daches mussten durch die eingesetzten Feuerwehren (Feuerwehren Gabelbach, Gabelbachergreut und Zusmarshausen, insgesamt 62 Einsatzkräfte vor Ort) zum Ablöschen der Glutnester abgetragen bzw. geöffnet werden. Momentan geht die Polizei von einem Sachschaden in einer Höhe von mindestens 100.000 Euro aus.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass ein technischer Defekt die Ursache für den Brand gewesen sein dürfte. Die polizeilichen Ermittlungen im vorliegenden Fall laufen und dürften zu weiteren Erkenntnisse über die Ursache führen.

In der lokalen Presse war zuletzt davon die Rede, dass jemand im beschädigten Haus die Kohle einer Wasserpfeife in einen Papierkorb entsorgt habe, der daraufhin in Brand geraten sein soll. Diese Behauptung hat sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen als nicht richtig erwiesen.

1559 - Lkw-Fahrer entgeht nur knapp dem Tod

Donauwörth - Ein 46-jähriger Kraftfahrer aus Augsburg steuerte einen 40-Tonner zu einem Betrieb in der Industriestraße. Um sich beim Pförtner anzumelden, verließ er sein Führerhaus und ging in das Kontrollgebäude.

Nach erstem Kenntnisstand vergaß er die Feststellbremse zu betätigen. Der Gliederzug setzte sich in Bewegung und rollte in Richtung der Einfahrtsschranke. Aus bislang nicht geklärten Gründen versuchte der Fahrer, seinen Lkw mit Körperkraft aufzuhalten. Bei diesem Versuch wurde er mit den Armen zwischen die Schrankenanlage und den Lkw gezogen und in diesem nur wenige Zentimeter breiten Spalt kurzzeitig eingeklemmt.

Ein Mitarbeiter des Unternehmens erkannte die Lage, sprang ins Führerhaus und betätigte die Feststellbremse, so dass das Gespann zum Stillstand kam. Der ärztliche Dienst des Betriebs leitete sofort eine Erstversorgung ein und übergab den schwer verletzten Mann an das mittlerweile alarmierte Notarztteam. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der 46-Jährige in das Uniklinikum Augsburg geflogen. Ein Ersatzfahrer übernahm den Lkw. An der Schranke und den baulichen Einrichtungen entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro, der Lkw blieb unversehrt. Die Polizei Donauwörth ermittelt zur Ursache des Unglücks, hierzu wurde auch das Kontrollgerät des Lkw ausgelesen.

1560 - Auto-Tuning-Treffen

Derching - Am 06.08.2022 veranstaltete ein 19-Jähriger aus dem Landsberger Landkreis auf einem privaten Gelände im Industriegebiet Derching ein sog. Tuning-Treffen. Die Veranstaltung, welche zwischen 16:00 Uhr - 24:00 Uhr stattfand, wurde ausschließlich in den sozialen Medien beworben, das Besucheraufkommen war überschaubar. Es gab keine relevanten Sicherheitsstörungen zu verzeichnen, was auch an der spürbaren Polizeipräsenz gelegen haben dürfte. Bei den rund 150 durchgeführten Fahrzeugkontrollen wurde an fünf Pkw ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt. Ein Auto musste aufgrund des Umfangs der Umbauten sichergestellt und abgeschleppt werden. Außerdem sind weitere drei Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet worden.