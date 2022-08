HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Freitagnachmittag entblößte sich ein unbekannter Mann im Bereich der Autobahnüberführung zwischen Hirschaid und Seigendorf und manipulierte an seinem Glied. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Unbekannte hielt sich gegen 15 Uhr am dortigen Radweg auf. Als zwei Radfahrerinnen an ihm vorbei fuhren, öffnete er die Hose und entblößte sein Glied, anschließend führte er Masturbationsbewegungen durch. Danach ging er wortlos offenbar in Richtung Seigendorf weiter.

Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben:

zirka 45 Jahre alt und 1,70 Meter groß

bekleidet mit schwarzem T-Shirt und kurzer Hose

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die Freitagnachmittag zwischen Hirschaid und Seigendorf verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder einen Mann mit passender Personenbeschreibung gesehen haben, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.