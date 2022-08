Am 5. August 2022, gegen 01:40 Uhr, wurde Rauchentwicklung im Bereich der Weinberger Straße in Neumarkt i.d.OPf. mitgeteilt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen zum Einsatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es auf dem Balkon im Erdgeschoss des Mehrparteienhauses beim Zubereiten von Speisen auf einem Gasgrill zu einer Verpuffung. Der genaue Grund dafür ist noch unklar. Es könnte sich sowohl um einen Bedienfehler, als auch um eine technische Ursache gehandelt haben. Der 58-jährige Wohnungsinhaber erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Am heutigen Vormittag erlag er seinen schweren Verletzungen.

Weitere sieben Personen, darunter zwei Ersthelfer, erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Schadenshöhe dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Brandfall werden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt.