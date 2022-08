REGENSBURG. Am Donnerstag (4. August 2022) kam es im Großraum Regenburg wieder zu einer Welle an betrügerischen Anrufen. Ein Regensburger Senior fiel auf die Masche des Enkeltricks herein.

In den Mittagsstunden des 4. August warnte die Polizei noch vor Callcenterbetrügern im Raum Regensburg. Gegen 14 Uhr übergab ein 82-jähriger Senior im Regenburger Stadtsüden an seiner Haustüre Wertsachen in fünfstelliger Höhe an eine unbekannte männliche Person. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, sportliche Figur, sprach deutsch, helle Haut, kariertes kurzes Hemd, blaue Jeans.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise erbitten die Ermittler unter der Telefonnummer 0941/506-2888.