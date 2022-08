1147. Verkehrsunfall aufgrund Erkrankung – Bogenhausen

Am Donnerstag, 04.08.2022, gegen 18:00 Uhr, befuhr eine 58-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw, die Mauerkircherstraße in Richtung Oberföhring.

Aufgrund einer plötzlich auftretenden akuten Erkrankung verlor sie das Bewusstsein. Der Pkw fuhr dadurch unkontrolliert weiter und beschädigte im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten BMW Pkw. Im Anschluss kollidierte das Auto der bewusstlosen Frau mit einem weiteren am rechten Fahrbahnrand abgestellten Mercedes Pkw.

Der BMW der 58-Jährigen schleuderte bei dem Unfall und kam erst auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Die 58-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Mauerkircherstraße etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1148. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person schwer verletzt – Untersendling

Am Donnerstag, 04.08.2022, gegen 16:40 Uhr, befuhr eine 55-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw, die Baumgartnerstraße in Richtung Westpark.

Zum selben Zeitpunkt befuhr eine 48-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Yamaha Motorrad, leicht versetzt hinter dem Pkw der 55-Jährigen.

Auf Höhe der Kreuzung zur Ganghoferstraße wechselte die 55-Jährige den Fahrstreifen und kollidierte mit dem Motorrad. Das Kraftrad geriet daraufhin ins Schlingern und stürzte zur Seite.

Die 48-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es lediglich zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1149. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach versuchtem Einbruch in Tankstelle – Moosach

Am Mittwoch, 03.08.2022, gegen 02:20 Uhr, konnte eine aufmerksame Zeugin zwei Männer beobachten, wie sie versuchten in eine Tankstelle an der Dülferstraße einzubrechen. Die 38-Jährige verständigte unverzüglich die Polizei über den Notruf 110.

Ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München konnte noch am Tatort von den Einsatzkräften festgenommen werden. Einem weiteren 17-Jährigen mit Wohnsitz in München gelang zunächst die Flucht, bevor er sich in den frühen Morgenstunden bei der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) selbst stellte und vorläufig festgenommen wurde.

Am Tatort konnten noch verlorene Werkzeuge aufgefunden werden die belegten, dass sich beide Tatverdächtigen gewaltsam Zugang zur der Tankstelle verschaffen wollten.

Nach Rücksprache mit der diensthabenden Staatsanwaltschaft wurden die beiden Tatverdächtigen nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben werden. Sie wurden wegen des versuchten Diebstahls angezeigt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1150. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – Unterhaching

Am Donnerstag, 04.08.2022, gegen 20:15 Uhr, ging über den Polizeinotruf 110 die Mitteilung ein, dass in der Schrenkstraße ein Mann eine Frau angegriffen hätte und laut schreien würde.

Die Polizeibeamten konnten daraufhin eine männliche Person feststellen, die sich bei Eintreffen zu entfernern versuchte. Auf deutliche Ansprache der Beamte drehte sich dieser nun um und ging schreiend und in drohender Haltung auf beide Polizisten zu. Er ballte dabei die Fäuste und streckte die Arme aus.

Ein Beamter der Polizeiinspektion 31 (Unterhaching) zog daher den Einsatzmehrzweckstock als auch das Pfefferspray und drohte dem Mann mit diesen Einsatzmitteln, sollte er sich weiter nähern. Danach konnte er von den Beamten überwältigt werden. Der Mann leistete hierbei massiven Widerstand, konnte letztlich jedoch gefesselt werden. Mittlerweile waren weitere Streifen zur Unterstützung eingetroffen.

Der Tatverdächtige versuchte sich mit Kopfstößen aus der Fesselung zu winden, bespuckte die Beamten und wehrte sich fortgehend. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 45-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Im Rahmen der Abklärung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass der Mann zuvor im Streit seine Frau geschlagen und an den Haaren zu Boden gerissen hatte. Als Passanten der Frau zu Hilfe kamen, wurde der 45-Jährige auch diesen gegenüber verbal aggressiv, griff sie jedoch nicht an. An einem geparkten Pkw beschädigte er dann noch die Windschutzscheibe. Die Frau wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Er wird heute einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Der 45-Jährige wurde wegen des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Körperverletzung und Beleidigung angezeigt.

Die Kommissariate 22 und 25 (Gewaltdelikte) haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

1151. Betrunkener Fahrer eines Kleinkraftrades bedroht anderen Verkehrsteilnehmer – Oberföhring

Am Donnerstag, 04.08.2022, gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kleinkraftrad die Cosimastraße in Richtung Föhringer Ring.

Zeitgleich befuhr ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Peugeot, Kleintransporter, die Cosimastraße in dieselbe Richtung. Auf Höhe des Fritz-Meyer-Weges wendete der 30-Jährige und kam dem anderen Fahrzeug entgegen. Der 44-Jährige hupte daher, um auf sich aufmerksam zu machen. Daraufhin zeigte ihm der 30-Jährige mit der Hand eine beleidigende Geste.

Kurz darauf stellte der 30-Jährige sein Fahrzeug am Fritz-Meyer-Weg ab und lief dann in Richtung des dort noch fahrenden Peugeot zu und schlug mit Fäusten auf die Frontscheibe ein. Dabei entstand ein Riss im Glas. Anschließend bedrohte er den Fahrer verbal und mit Gesten.

Der 44-Jährige, der sich mit seinem 13-jährigen Sohn im Auto befand, versperrte das Fahrzeug und alarmierte umgehend den Polizeinotruf 110. Die verständigten Streifen konnten den 30-Jährigen am Parkplatz des Supermarktes festnehmen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung. Die Schlüssel des Rollers wurden sichergestellt. Im Laufe der Sachbearbeitung konnte zudem ermittelt werden, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der 30-Jährige wurde wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, einer Sachbeschädigung, einer Bedrohung und Beleidigung sowie einer Trunkenheit im Verkehr und eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Nach der Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Der Sachschaden an der Windschutzscheibe des Pkw wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.