- - -in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg- - -

1546 – 50-Jähriger wegen des Verdachts der Vergewaltigung in Haft

Oettingen - Am 02.08.2022 kurz nach Mitternacht kam es in Oettingen zu einem sexuellen Übergriff auf eine 32-Jährige. Die Frau wurde dabei auf dem Nachhauseweg vom dortigen Kirchweih-Fest von einem Mann unvermittelt in sexuell motivierter Art und Weise angegangen. Offenbar auch weil sich die Frau wehrte und um Hilfe schrie, ließ der Täter schließlich von ihr ab und flüchtete.

Die Polizei ergriff unmittelbar danach die ersten Maßnahmen. Durch weitere Ermittlungen der Kripo Dillingen konnte schließlich ein 50-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert werden. Bereits am 03.08.2022 wurde die Wohnung des Mannes gemäß eines richterlichen Beschlusses nach Beweismitteln durchsucht. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ das Amtsgericht Augsburg Haftbefehl wegen des Verdachts der Vergewaltigung gegen den 50-Jährigen. Der Haftbefehl wurde am gestrigen Donnerstag dem Mann eröffnet und in Vollzug gesetzt. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kripo Dillingen führt indes die Ermittlungen, vor allem hinsichtlich der Umstände und Hintergründe der Tat, weiter fort.

1547 - Wohnmobil fängt Feuer - Fahrzeugführer erleidet Verbrennungen

Gersthofen / A8 / AS Neusäß - Am 04.08.2022, gegen 13:15 Uhr, fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Wohnmobil von der Staatsstraße 2036 auf die A 8 Richtung München. An der Anschlussstelle Neusäß fing das Fahrzeug im Bereich des Motorraums plötzlich Feuer. Der 65-Jährige lenkte das Wohnmobil daraufhin auf eine angrenzende Wiese neben der Fahrbahn und stoppte die Fahrt.

Das Feuer griff auf die Grünfläche über und löste einen Böschungsbrand mit starker Rauchentwicklung aus. Sträucher, Bäume und ein Verkehrszeichen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer zog sich durch den Brand schwerere Verbrennungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik gebracht. Im Einsatz waren unter anderem Feuerwehrkräfte aus Neusäß, Gersthofen und Täfertingen.

Die Anschlussstelle Neusäß sowie die A8 in Fahrtrichtung München wurden zu den Lösch- und Bergungsarbeiten für circa drei Stunden komplett gesperrt. Der Brand im Motorraum des Wohnmobils war durch einen technischen Defekt ausgelöst worden.

1548 - Polizei Gersthofen sucht Zeugen nach Unfallflucht

Gersthofen - Gestern stürzte ein 47-jähriger Radfahrer zwischen der Thyssenstraße und der Dieselstraße. Auf der Fahrbahn befand sich eine Dieselspur, welche ein Unbekannter verursacht hatte. Der 47-Jährige rutschte auf dieser aus und brach sich den Oberarm. Er musste in die Uniklinik eingeliefert werden.

Die Polizei bittet unter 0821/323 1810 um Hinweise zum Verursacher der Dieselspur. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde der Kraftstoff bereits vor 07:35 Uhr verloren.

1549 - Randalierer verletzt Polizeibeamte

Dillingen - Ein alkoholisierter 35-jähriger Dillinger randalierte am 04.08.2022 gegen 15:50 Uhr in einem Hinterhof im Paradiesweg. Bei Eintreffen der Polizei fing der Mann sofort an um sich zu schlagen und beleidigte die Beamten. Er musste daraufhin gefesselt und auf die Dienststelle gebracht werden. Beim Verbringen in die Gewahrsamzelle schlug er plötzlich mit der Faust einem Beamten mehrfach ins Gesicht und verletzte einen weiteren an den Unterarmen. Trotz des Angriffs war der Polizeibeamte weiter dienstfähig. Auf Grund des Vorfalls blieb der 35-Jährige anschließend über Nacht in Gewahrsam.

Ihn erwarten nun zahlreiche Anzeigen unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.