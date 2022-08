HELMSTADT, LKR. WÜRZBURG. Sexuelle Handlungen nahm ein 32-Jähriger am Donnerstagmorgen während der Fahrt in einem Reisebus auf der A 3 an sich vor und suchte dabei bewusst den Kontakt zu drei mitfahrenden jungen Frauen. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Langenselbold konnte den Bus anhalten und den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.



Eine 21-Jährige Mitfahrende schilderte, dass der 32-Jährige sich gegen 09:30 Uhr in dem Reisebus zu ihr setzte und schnell Körperkontakt suchte. Als er versuchte sich an die junge Frau anzulehnen, stieß sie ihn weg. Daraufhin setzte er sich in eine andere Sitzreihe und suchte Blickkontakt zu zwei weiteren jungen Mitfahrerinnen. Plötzlich öffnete er seine Hose und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die 19 und 22 Jahre alten Frauen setzten sich sofort um und alarmierten die Polizei.



An der Tank- und Rastanlage Weiskirchen endete schließlich die Fahrt für den 32-Jährigen. Beamte der Hessischen Polizei von der Polizeiautobahnstation Langenselbold stoppten den Bus und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg setzte die Polizei den Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.