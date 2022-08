WEGSCHEID, LKR. PASSAU. In der Nacht von Mittwoch, 03.08.2022 auf Donnerstag, 04.08.2022 geriet die Garage eines Wohnhauses in Kramerschlag in Wegscheid in Brand.

Eine Bewohnerin des Hauses wurde gegen 04:00 Uhr vom Bellen ihres Hundes geweckt. Sie stellte daraufhin fest, dass es in ihrer Garage brannte. Zeitgleich verständigte eine Nachbarin die Feuerwehr, weil sie von dort Brandgeruch bzw. Rauch feststellte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage bereits in Vollbrand. Das Wohnanwesen wurde durch den Brand ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die in der Garage geparkten Fahrzeuge und weitere Geräte wurden komplett zerstört. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die im Haus wohnenden Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden zwischen 100.000 und 200.000 Euro.

Die Kripo Passau hat die Ermittlungen aufgenommen. Aussagen zur Brandursache können bislang nicht getroffen werden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 04.08.2022, 14:50 Uhr