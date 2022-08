GUNDREMMINGEN. Ein Betriebsunfall mit einer schwer verletzten Person und hohem Sachschaden ereignete sich am Donnerstagmittag in Gundremmingen.

Gegen 11:00 Uhr arbeitete ein 71-Jähriger mit seinem Lkw-Kipper an einer Baustelle neben der Staatsstraße. Er fuhr vollbeladen rückwärts einen aufgeschütteten Erdhügel hinauf, um seine Ladung dort abzulagern. Beim Abladevorgang kippte das Fahrzeug nach links und fiel in Richtung Staatsstraße. Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er erlitt mehrere Knochenbrüche, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 75.000 Euro. Im Einsatz waren Feuerwehrkräfte aus Gundremmingen, Offingen und Burgau.

(PI Burgau)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).