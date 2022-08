MÜHLDORF AM INN. Ein psychisch auffälliger Mann hatte im August 2021 in der Stadtmitte von Mühldorf eine schwangere Frau angegriffen und auf sie eingeschlagen und eingetreten. Die Schwester des Opfers und herbeieilende Passanten hatten die gefährliche Situation erkannt und dem Opfer mutig Hilfe geleistet. Für dieses couragierte Einschreiten bedankte sich jetzt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd bei den Helfern.

Zu dem dramatischen Zwischenfall war es vor knapp einem Jahr, am 17. August 2021, in der Stadtmitte von Mühldorf am Inn gekommen. Um kurz vor 16.00 Uhr nachmittags war ein 38-Jähriger plötzlich und unvermittelt auf eine ihm vollkommen unbekannte Frau losgegangen, die damals im achten Schwangerschaftsmonat gewesen war. Der psychisch auffällige Täter hatte dabei mit dem Fuß sowie mit der Faust auf den Bauch der Frau eingetreten bzw. eingeschlagen.

Die Schwester des Opfers und herbeieilende Passanten hatten die gefährliche Situation sofort erkannt und sich schützend zwischen den Angreifer und das Opfer gestellt. Obwohl der Mann nun auch noch mit einem Messer gedrohte hatte, war es den Helfern gelungen, den Angreifer zu entwaffnen und bis zum Eintreffen der Polizeistreife festzuhalten.

Durch das mutige Einschreiten hatten dramatischere Folgen für die werdende Mutter und das ungeborene Kind verhindert werden können. Die Frau hatte eine Nacht im Krankenhaus verbringen müssen. Ihr ungeborenes Kind war zum Glück unverletzt geblieben und gesund zur Welt gekommen.

Der 38-Jährige Täter wurde später wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit versuchtem Schwangerschaftsabbruch zu einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus rechtskräftig verurteilt.

Zur Übergabe des von Polizeipräsident Manfred Hauser unterzeichneten Dankschreibens in Verbindung mit einer kleinen Belohnung empfing der Leiter der Kriminalpolizeistation Mühldorf, Erster Kriminalhauptkommissar Volker Umstätter, die Helfer am 4. August in seiner Dienststelle. „Ein solch selbstloses Verhalten ist nicht alltäglich und schon gar nicht selbstverständlich. Ihrem Einschreiten gebührt die Auszeichnung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd deshalb ganz besonders“, erklärte er und lobte das couragierte und vorbildliche Vorgehen der drei Helfer.