HABISCHRIED, LKR. REGEN. Im Zusammenhang mit dem Brand einer ehemaligen Hotelanlage am Samstag, 23.07.2022, bei dem Sachschaden von mehreren Millionen Euro entstanden ist, gehen die Ermittlungen zur Brandursache weiter.

Im Zuge der Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft Deggendorf haben erneute Untersuchungen am Brandort mit einem Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamt, sowie mit einem Brandmittelspürhund aus Baden-Württemberg stattgefunden. Die Ermittlungen werden in alle Richtung geführt, jedoch wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt von einer fahrlässigen bzw. vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizeistation Deggendorf

Für die weiteren Ermittlungen bitten die Brandermittler der Kripo Deggendorf erneut um sachdienliche Zeugenhinweise. Wer am Samstag, 23.07.2022, 18.00 Uhr bis kurz nach Mitternacht, verdächtigte Beobachtungen (Personen und/oder Fahrzeuge) in der Siemensstraße oder den angrenzenden Forstwegen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 04.08.2022, 14.03 Uhr