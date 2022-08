1141. Körperverletzungsdelikt – Untergiesing

Am Mittwoch, 03.08.2022, gegen 22:50 Uhr stellte ein 51-jähriger Sicherheitsmitarbeiter eines Geldinstitutes eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern fest. Diese fand im Vorraum einer Bankfiliale in der Hans-Mielich-Straße statt.

Der Mitarbeiter konnte über Video beobachten, wie einer der Männer auf den anderen einschlug, eintrat und eine Plastiktüte über dessen Kopf zog. Der Sicherheitsmitarbeiter verständigte daraufhin unmittelbar den Polizeinotruf 110.

Die entsandten Einsatzkräfte konnten vor Ort einen 45-jährigen Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, als Tatverdächtigen ausmachen, welcher einen 60-jährigen (ebenfalls mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland) aus bislang ungeklärten Gründen körperlich anging. Beide Personen waren erheblich alkoholisiert.

Bei dem 60-Jährigen konnten keine sichtbaren Verletzungen festgestellt werden. Der 45-Jährige wurde vor Ort festgenommen und wird im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher über die Haftfrage befinden wird.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

1142. Trickdiebstahl durch falschen Handwerker – Berg am Laim

Am Mittwoch, 04.08.2022, läutete ein unbekannter Mann an der Wohnungstüre einer über 80-jährigen Frau und gab sich als Handwerker aus. Unter dem Vorwand den Wasserableser überprüfen zu müssen, verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung.

Die über 80-Jährige begann nach Anweisung des vermeintlichen Handwerkers Tätigkeiten in der Küche der Wohnung auszuführen, während er vorgab Arbeiten in anderen Bereichen der Wohnung durchführen zu müssen.

Erst als der vermeintliche Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die über 80-Jährige, dass diverser Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro aus einer Schatulle im Schlafzimmer entwendet worden war. In der Folge informierte sie die Polizei über den Sachverhalt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, sprach Hochdeutsch, osteuropäisch/ slawisches Erscheinungsbild, lockige nackenlange Haare, auffällige buschige Augenbrauen; bekleidet mit heller Jeans und dunklem T-Shirt

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Oedkarspitzstraße/Innsbrucker Ring/ Achentalstraße/Birkkarspitzstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

In letzter Zeit kam es zu einer Häufung von Trickdiebstählen. Falsche Handwerker gaben vor, in Wohnungen Wasserdruck messen zu müssen, den Wasserzähler ablesen zu müssen bzw. nach einem Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft nach dem Rechten sehen zu müssen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Im Zweifelsfall rufen Sie bitte sofort den Polizeinotruf 110 an!

1143. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Schwabing

Zwei bislang unbekannte männliche Täter setzen am Mittwoch, 03.08.2022, gegen 03:50 Uhr, an der Münchner Freiheit mehrere Gegenstände eines wohnsitzlosen Mannes in Brand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entzündeten die Täter einen Karton mit Glas, Pfandflaschen und eine Tüte mit Oberbekleidung mittels eines Feuerzeuges. Im Anschluss entfernten sich diese von der Tatörtlichkeit.

Ein 68-jähriger mit Wohnsitz in München konnte die Tat beobachten und verständigte den Polizeinotruf 110. Durch die eingetroffene Streife wurde der Brand mittels Feuerlöscher gelöscht. Glutnester wurden durch ein Löschfahrzeug der Feuerwehr gebunden.

Der Brand zerstörte einen Teil des Besitzes eines 51-jährigen, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt. Es entstand Sachschaden im niedrigen zweistelligen Bereich.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen ohne den gewünschten Erfolg. Der 51-Jährige nächtigte einige Meter von den Gegenständen entfernt und wurde nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, stark hervortretender Bauch, west- nordeuropäisches Erscheinungsbild, Oberlippenbart; bekleidet mit einem blauen T-Shirt der Marke: Alpha Industries und Schlapphut/Fischerhut

Täter 2:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, kurze Haare, Oberlippenbart; bekleidet mit einem beige Polohemd und lange Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Münchner Freiheit, Leopoldstraße Ecke Ungererstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1144. Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß – Neuperlach

Am Mittwoch, 03.08.2022, gegen 11:05 Uhr, befuhr ein 52-jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Mercedes, die Kafkastraße in Richtung Klinikum Neuperlach und beabsichtigte die Kreuzung zum Karl-Marx-Ring in gerader Richtung zu überqueren um die Fahrt auf dem Oskar-Maria-Graf-Ring fortzusetzen. Nach aktuellem Erkenntnisstand fuhr der 52-Jährige zu diesem Zweck auf der Gegenfahrspur an mehreren an der dortigen Ampel wartenden Fahrzeugen vorbei und fuhr trotz geltenden Rotlichts ohne Reduzierung der Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 76-jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw, Citroen auf dem Karl-Marx-Ring in Richtung Trudering und beabsichtigte die Kreuzung zur Kafkastraße zu überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Aufgrund des Unfalls überschlug sich der Pkw Mercedes und kam erst einige Meter weiter im Bereich des Oskar-Maria-Graf-Rings auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an den Pkw beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde der Führerschein des 52-Jährigen sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs (grobe Vorfahrtsmissachtung) eingeleitet.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei München übernommen.

1145. Sexualdelikt – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 03.08.2022, gegen 22:15 Uhr, hielt sich eine 28-Jährige mit Wohnsitz in München im Beisein einer 24-jährigen Bekannten, ebenfalls mit Wohnsitz in München, im Bereich des Königsplatzes auf.

Beide Frauen unterhielten sich auf einer Mauer sitzend, als die 28-Jährige von einem ihr nicht bekannten Mann unvermittelt angegriffen wurde. Des Weiteren forderte der unbekannte Mann mehrfach sexuelle Handlungen.

Der unbekannte Täter versuchte sie in der Folge am Arm festzuhalten. Es gelang ihr jedoch sich zunächst dem Griff des Täters zu entziehen und wegzulaufen. Im weiteren Verlauf stolperte die 28-Jährige und stürzte auf den Rücken, weshalb der Täter sie einholen konnte und erneut versuchte, sie zu fixieren.

Die 28-Jährige setzte sich am Boden liegend zur Wehr. Auf Grund dessen trat der unbekannte Täter gegen ihren Kopf. Nachdem die Bekannte der 28-Jährigen versuchte Hilfe zu holen und mehrere Passanten zur Hilfe kamen, ließ der Täter von der Frau ab, beschädigte noch deren Mobiltelefon und entfernte sich von der Tatörtlichkeit.

Im Rahmen der Tathandlung hatte der Täter zuvor auch die 24-Jährige mit einer Bierflasche beworfen, diese hierbei jedoch verfehlt.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu dem gewünschten Erfolg.

Die 28-Jährige wurde durch den Übergriff leicht verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) geführt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, Ende zwanzig, ca. 180 cm groß, dunkelhäutig, schlanke Statur, kurze krauser Bart, an den Seiten kurz rasiertes Haar und das Haupthaar orange gefärbt, bekleidet mit einer schwarzen Hose, schwarz-rot kariertem Hemd

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Königsplatzes und der Katharina-von-Bora-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1146. Brandfall – Moosach

Am Mittwoch, 03.08.2022, gegen 18:45 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei München über den Brand eines Wohnwagens im Bereich der Georg-Kainz-Straße informiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter und in Vollbrand befindlicher Wohnwagen eines 46-Jährigen mit Wohnsitz in München festgestellt. Der Brand konnte in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Durch das Brandgeschehen wurden ein nahegelegener Telefonmast, ein vor dem Wohnwagen geparkter Pkw Opel einer 41-Jährigen mit Wohnsitz in München sowie ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkter Lkw eines Unternehmens mit Sitz in München beschädigt. Nach aktuellem Ermittlungsstand beläuft sich der Sachschaden auf mehr als 10.000 Euro.

Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt werden.