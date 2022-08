BAYREUTH. Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in das Vereinsheim der Spielvereinigung Bayreuth in der Jakobstraße ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Zeugenhinweise.

Eine Reinigungskraft bemerkte am Mittwochmorgen, dass ein Fenster des Vereinsheims aufgedrückt worden war und unbekannte Einbrecher im Schutz der Dunkelheit die Räumlichkeiten durchwühlt hatten. Unverzüglich rief sie die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten zwischen Dienstagabend, 22.45 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.45 Uhr, durch ein Fenster der Umkleide in das Gebäude. Darin angekommen bahnten sie sich ihren Weg durch die ehemalige Vereinsgaststätte und schließlich in die Büroräume. Sie öffneten mehrere Schränke und durchwühlten Schubladen. Auf was sie es abgesehen hatten, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, fest steht jedoch, dass sie einen Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterließen.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet Zeugen, die im Bereich der Jakobstraße sowie der Spitzwegstraße im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.