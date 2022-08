SELB, LKR. WUNSIEDEL / LKR. HOF. Der Dienstplan der Grenzpolizei Selb sah Mittwochnachmittag einen Sondereinsatz vor. Zusammen mit Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei nahmen die Grenzpolizisten Einreisezüge ins Visier und kontrollierten deren Passagiere. Das Ergebnis solcher Aktionen unterstreicht deren Bedeutung: Eine Vielzahl an strafrechtlichen Verstößen, bei denen besonders die Betäubungsmittelkriminalität zu Buche schlug.

Die Einsatzkräfte konzentrierten sich auf die gängigen Zugverbindungen aus dem Ausland von und nach Oberfranken sowie die im Landkreis Wunsiedel und Hof befindlichen Umsteigebahnhöfe. Die Grenz- und Schleierfahnder stiegen mit den Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei aus Würzburg in die Züge und kontrollierten stichpunktartig Ausweisdokumente der Passagiere sowie deren Reisegepäck. Auch an den Bahnhöfen blickten sie sporadisch in die mitgeführten Taschen. Während der Großteil der Personen ohne Beanstandungen weiterreisen konnte, stießen die Beamten jedoch bei manchen auch auf Verbotenes.

Bei neun Personen fanden sie Betäubungsmittel in mitgeführten Rucksäcken oder Reisetaschen. Vor allem in den Regionalverbindungen Münchberg-Hof sowie Hof-Nürnberg entdeckten die Beamten kleinere Mengen Cannabis, Haschischbrocken sowie die dazu benötigten Konsumutensilien. Ein Hofer hatte bei der Rückreise in seine Heimatstadt sogar Marihuana im mittleren zweistelligen Grammbereich dabei, ein anderer hielt rund ein Gramm der gefährlichen Droge Crystal zwischen die Pobacken geklemmt versteckt.

In allen Fällen mussten sich die Reisenden von ihren verbotenen Substanzen und Drogen verabschieden. Die Fahnder stellten sie sicher.

Die Einsatzkräfte zeigten bei der Kontrollaktion aber nicht nur Delikte aus dem Bereich der Betäubungsmittelkriminalität an. Bei der Überprüfung eines Mannes aus Aserbaidschan stellten sie Unstimmigkeiten mit dessen Dokumenten fest, sie waren gefälscht. Neben einer Anzeige wegen Urkundenfälschung muss er sich auch wegen des damit verbundenen illegalen Aufenthalts im Bundesgebiet strafrechtlich verantworten.