STARNBERG.Wie berichtet wurde seit vergangenen Sonntag ein Schwimmer vermisst, der zuvor offenbar mit einem Sportboot kollidiert war.

Im Verlauf der mehrtägigen, intensiven Suche konnte ein lebloser Körper in etwa 25 Metern Wassertiefe geortet und am heutigen Nachmittag durch Taucher einer Spezialfirma in Zusammenarbeit mit der Wasserwacht und der Wasserschutzpolizei Starnberg geborgen werden.

Bei der aufgefunden Person handelt es sich zweifelsfrei um den 32-Jährigen Vermissten.

Zur Klärung der Todesursache wurde durch die sachleitende Staatsanwaltschaft München II eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Die bereits am Sonntag aufgenommen Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck zur Erforschung der Unfallursache dauern an.