- - -in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg- - -

1526 - Ladendiebstahl - Nachtrag: Haftbefehle nach Täterermittlung vollzogen

Mit der Pressemeldung vom 26.05.2022 berichteten wir Folgendes:

Nördlingen - In einem Nördlinger Elektrofachhandel wurden mehrere Kopfhörer im Gesamtwert von über 1.300 Euro entwendet. Die Tat wurde durch die Videoüberwachung aufgezeichnet.

- - -ab hier neu:- - -

Im weiteren Verlauf wurden die Ermittlungen von der Kriminalpolizei Dillingen wegen schweren Bandendiebstahls übernommen. Dabei wurden ein 17-Jähriger und zwei Frauen im Alter von 27 bzw. 50 Jahren als Tatverdächtige ermittelt. Es ergaben sich zudem Anhaltspunkte, dass die Tatverdächtigen an einer weiteren Tat beteiligt sein könnten. In der Folge erließ das AG Augsburg einen Durchsuchungsbeschluss gegen die 27-jährige Tatverdächtige. Dieser konnten am 26.07.2022 durch die Polizei vollzogen werden.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg erwirkte außerdem Haftbefehle gegen die drei Personen, welche das AG Augsburg erließ. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg setzte diese am 27.07.2022 in Vollzug. Der Haftbefehl gegen die 27-jährige Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich am 02.08.2022 auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die anderen Tatverdächtigen befinden sich seit dem 27.07.2022 in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Der Beuteschaden der entwendeten Elektronikartikel lag im unteren fünfstelligen Eurobereich.

1527 - Zeugenaufruf nach Einbruch in Firma

Dillingen - Am 26.07.2022, im Zeitraum von 04:15 Uhr bis 05:10 Uhr, drangen Täter in die Betriebsräume einer Firma in der Josef-Krätz-Straße ein. Erbeutet wurde Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Dillingen nahm die Ermittlungen zum Einbruch auf.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter 09071/56-0.

1528 - Fahrradfahrer durchschlägt Windschutzscheibe mit Kopf nach Zusammenprall mit Pkw

Mertingen - Zu einem spektakulären Verkehrsunfall mit glücklichem Ausgang kam es am frühen Dienstagnachmittag im Ortsteil Druisheim. Eine 37-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Pkw die Graf-Treuberg-Straße in nördliche Richtung und wollte an der Einmündung zur Trowinstraße nach links abbiegen. Für die PKW-Lenkerin galt an dieser Einmündung Verkehrszeichen 205 „Vorfahrt gewähren“. Gleichzeitig kamen von links ein 53-jähriger Vater mit seinem 15-jährigen Sohn auf ihren Fahrrädern gefahren. Sie fuhren die Trowinstraße in südliche Richtung und befanden sich auf der Vorfahrtsstraße. Beim Einfahren in die Trowinstraße übersah die 37-Jährige die beiden Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem 53-Jährigen. Der Fahrradfahrer prallte mit seinem Kopf so heftig gegen die Windschutzscheibe des Pkw, dass er diese durchschlug und sein Kopf darin stecken blieb. Nach kurzer Zeit konnte sich der Verunglückte jedoch selbst befreien. Glücklicherweise trug der Fahrradfahrer einen Helm, welcher schwerere Verletzungen verhinderte. Der Geschädigte wurde mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries Klinik gebracht. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Radfahrer nur leicht verletzt. Er erlitt diverse Prellungen, ein HWS und Schnittverletzungen. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro.

Der aktuelle Fall verdeutlicht abermals die Wichtigkeit eines Fahrradhelms. Hierauf weist die Polizei derzeit in einer deutschlandweiten Kampagne #KopfEntscheidung hin.

Link zur Kampagne: https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/verkehrssicherheitsarbeit/005591/index.html

1529 - Enkeltrickbetrugsversuche scheitern

Dillingen/Bachhagel - Am 02.08.2022 gegen 15:30 Uhr erhielt eine Seniorin aus Bachhagel einen Anruf, bei der sich eine kindliche Stimme meldete und angab der Enkel zu sein. Er habe einen Verkehrsunfall gehabt und dabei eine Frau getötet. Bevor es zu Geldforderungen kam, legte die Angerufene auf und informierte ihre eigenen Kinder. Diese bestätigten den Verdacht des Enkeltrickbetrugs.

Zu einem weiteren Betrugsversuch kam es zuvor gegen 13:40 Uhr in Dillingen. Hier erhielt eine Rentnerin eine WhatsApp-Mitteilung, in der sich der Mitteiler als Sohn ausgab und 1.890 Euro für die Bezahlung eines neuen Handyvertrags erschleichen wollte. Auch hier erkannte die Frau aus Dillingen die Betrugsmasche und überwies kein Geld.

Infos und Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de

1530 - Großeinsatz aufgrund eines Schwimmers in der Donau

Donauwörth - Am 02.08.2022, um 15:23 Uhr, erreichte die Einsatzzentrale eine Meldung, dass an der Zirgesheimer Straße ein älterer, verwirrter Mann durch die Donau watet. Als sich ein Polizeibeamter der Donauwörther Inspektion dem Mann näherte und versuchte Kontakt mit diesem aufzunehmen, ignorierte der Mann die Ansprache und sprang in die Donau, welche er dann entlangschwamm. Dies löste, auch aufgrund der immer wieder auftretenden starken Strömungsinseln in diesem Bereich, einen größeren Rettungseinsatz aus. Insgesamt wurden ca. 90 Einsatzkräfte, unter anderem von Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Wasserrettung alarmiert. Kurze Zeit später konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Der 66-Jährige konnte von einer Polizeitreife bei den Heimgärten in der Augsburger Straße angetroffen werden. Zuvor hatte er die Donau durchschwommen. Der Mann zeigte sich aggressiv und verweigerte jede Hilfeleistung. Da ein Notarzt keinerlei Verletzungen erkennen konnte und der 66-Jährige Donauwörther jegliche Behandlung verweigerte, wurden keine weiteren Maßnahmen getroffen.

1531 - Kleinkind sperrt Mutter aus Auto

Donauwörth OT Parkstadt - Am 02.08.2022, um 15:50 Uhr, hatte eine 29-jährige Donauwörtherin ihren Pkw vor der Kinderkrippe in der Andreas-Mayr-Straße abgestellt. Als sie den Wagen verließ, nahm der gerade drei Jahre gewordene Sohn offenbar den Autoschlüssel an sich, verriegelte das Fahrzeug von innen und sperrte seine Mutter damit aus. Das Kleinkind konnte in der Folge das Kfz nicht mehr entriegeln. Aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen von knapp 30 Grad setzte die verzweifelte Mutter einen Notruf ab. Kurze Zeit später trafen neben einer Polizeistreife fünf Einsatzkräfte der Donauwörther Feuerwehr und eine RTW-Besatzung ein. Die Feuerwehrkräfte konnten die hinterste Seitenscheibe des dunklen Kleinwagens einschlagen und das Fahrzeug danach öffnen. Der Bub war sichtlich überhitzt und wurde vom Rettungsdienst untersucht, konnte aber vor Ort wieder entlassen werden. Zu ernsten gesundheitlichen Beeinträchtigungen kam es aufgrund des schnellen Handels der Mutter glücklicherweise nicht.