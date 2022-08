"Hallo Mama, mein Handy ist kaputt gegangen. Hier meine neue Nummer. Die alte Nummer kannst du löschen."

"Hallo Papa, mein Handy hatte einen Wasserschaden. Hier meine neue Handynummer. Die alte Nummer kannst du bitte überschreiben."

So oder so ähnlich beginnen in den meisten Fällen die ersten Kontakte im Zusammenhang mit Betrug über Messenger-Dienste.

Eine 57-jährige Frau aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach erhielt Ende Juli über WhatsApp mehrere Textnachrichten einer unbekannten Rufnummer. Die Person am anderen Ende der Leitung gab sich als Sohn der Geschädigten aus. Im Verlauf der Unterhaltung wurde die Geschädigte zu Überweisungen überredet und veranlasste schließlich Transaktionen in vierstelliger Höhe. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Betrugsfall.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt vor dieser Betrugsmasche und bittet darum, Angehörige über folgende Warnhinweise aufzuklären: