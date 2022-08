1134. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad; eine Person schwer verletzt – Moosach

Am Dienstag, 02.08.2022, gegen 15:45 Uhr, befuhr eine 23-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Audi Pkw den Wintrichring in Richtung Olympiapark. An der Kreuzung Dachauer Straße beabsichtigte sie nach links abzubiegen um die Fahrt auf der Dachauer Straße in Richtung stadtauswärts fortzusetzen.

Zeitgleich befuhr eine 39-Jährige mit Wohnsitz in München den Georg-Brauchle-Ring mit einem Piaggio Kleinkraftrad in Richtung Nymphenburg und beabsichtigte die Kreuzung zur Dachauer Straße in gerader Richtung zu überqueren um die Fahrt auf dem Wintrichring fortzusetzen.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 39-Jährige kam durch den Unfall zu Sturz. Sie wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur stationären medizinischen Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 23-jährige blieb unverletzt.

Am Pkw entstand leichter Sachschaden, am Kleinkraftrad entstand schwerer Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1135. Kleinkraftrad kollidiert mit Polizeifahrzeug – Untersendling

Am Mittwoch, 03.08.2022, gegen 00:55 Uhr, beabsichtigten zivile Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 15 (Sendling) an der Kreuzung Albert-Roßhaupter-Straße und Hansastraße einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Zur Anhaltung verwendeten sie blaues Blinklicht und den Anhaltesignalgeber. Der Aufforderung zur Anhaltung kam der Rollerfahrer jedoch nicht nach, sondern entzog sich dieser.

Der Rollerfahrer befuhr in der Folge die Garmischer Straße entgegen der Fahrtrichtung und wechselte hierbei mehrfach zwischen Gehweg und Fahrbahn. Dabei touchierte er ein im Stillstand befindliches Polizeieinsatzfahrzeug einer zur Unterstützung im Rahmen der Fahndung hinzugekommen weiteren Streife der Polizeiinspektion 15. Durch die Kollision kam der Rollerfahrer zu Sturz.

Der 19-Jährige mit Wohnsitz in München verletzte sich durch den Sturz leicht. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden.

Der Unfallort war während der Verkehrsunfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt. Aufgrund der Nachtzeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für eine nicht unerhebliche Alkoholisierung des 19-Jährigen. Ein Ermittlungsverfahren wurde unter anderem auf Grund der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein des 19-Jährigen wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1136. Festnahme einer Tatverdächtigen nach Trickbetrug – Moosach

Am Montag, 01.08.2022, gegen 09:00 Uhr, wurde ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München von einer ihm unbekannten Frau im Bereich der Leipziger Straße angesprochen. Sie gab an, dass sie nicht wie vereinbart abgeholt worden sei und nun nicht wisse wo sie übernachten solle. Da sie mittellos sei, bot sie dem Rentner Putzdienste als Gegenleistung für die Unterkunft an. Der über 80-Jährige hielt die Frau für eine hilfsbedürftige Geflüchtete und willigte ein.

Am nächsten Tag bat die Frau um mehrere tausend Euro zum Kauf von Kleidung. Der über 80-Jährige übergab in der Folge mehr als zehntausend Euro an die Frau.

Zwei Tage später forderte sie mehrere zehntausend Euro für eine angebliche Operation ihrer Mutter. Nunmehr erkannte der über 80-Jährige den Betrug. Unter dem Vorwand das Geld zu holen, verständigte er den Polizeinotruf 110.

Zum vereinbarten Übergabezeitpunkt in der Wohnung des über 80-Jährigen konnte die Tatverdächtige festgenommen werden. Es handelt sich um eine 29-Jährige rumänische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Frankfurt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde die 29-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 65 (Trickbetrug) übernommen.

1137. Einbruch in Arztpraxis – Ludwigsvorstadt

Zwischen Samstag, 30.07.2022, 15:00 Uhr bis Sonntag, 31.07.2022, 07:00 Uhr gelang es ein oder mehreren bislang unbekannten Tätern auf unbekannte Art und Weise in ein Bürogebäude in der Ludwigsvorstadt einzudringen.

Im Gebäude verschafften sie sich Zugang zu den Büroräumlichkeiten einer dortigen Praxis, wo sie die dort befindliche Geldkassette gewaltsam öffneten und das darin befindliche Bargeld entwendeten.

Mit mehreren Hundert Euro Bargeld konnten der oder die Täter in der Folge die Tatörtlichkeit unerkannt verlassen.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sonnenstraße, Karlsplatz und Sendlinger-Tor-Platz (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1138. Organisierter Callcenterbetrug; Falscher Europolmitarbeiter – Pasing

Am Dienstag, 02.08.2022, gegen 22:30 Uhr, erhielt ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Anruf von einer ihm nicht bekannten männlichen Person, die angab Mitarbeiter von Europol zu sein. Der vermeintliche Polizeibeamte gab an, dass der 33-Jährige Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden sei.

Damit sein Konto nicht eingefroren werden müsse, solle er Guthabenkarten für digitale Waren im Wert von mehreren Tausend Euro erwerben und die entsprechenden Codes übermitteln. Der 33-Jährige folgte daraufhin den Anweisungen des Täters.

Erst zu einem späteren Zeitpunkt erkannte er den Betrug und erstattete Anzeige.

Dem 33-Jährigen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittlungen hat die AG Phänomene übernommen.

1139. Illegaler Handel mit Betäubungsmitteln – Pasing

Aus kriminalpolizeilichen Ermittlungen des Kommissariats 82 (Betäubungsmitteldelikte) ergab sich der Verdacht des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in München. In diesem Zusammenhang wurde über das Amtsgericht München ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und am Mittwoch, 27.07.2022 in den Morgenstunden vollzogen.

Im Kellerabteil des 23-Jährigen konnten in der Folge eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Nachdem im Rahmen der Ermittlungen zudem bekannt geworden war, dass der Tatverdächtige auch weitere Kellerabteile für Tathandlungen nutzen solle, wurde die weiteren Abteile des Wohnanwesens von außen in Augenschein genommen. Im Kellerabteil eines 31-Jährigen mit Wohnsitz in München konnte eine Feinwaage sowie am Boden befindliche Betäubungsmittelreste festgestellt werden. Auf Grund dessen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht München ein weiterer Durchsuchungsbeschluss erwirkt und unmittelbar vollzogen.

Hierbei konnten in der Folge wiederrum Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, diverse Handelsutensilien sowie Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Die beiden Tatverdächtigen erwarten nunmehr jeweils Ermittlungsverfahren auf Grund des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 82 führt die Ermittlungen fort und prüft hierbei insbesondere, inwiefern die beiden Tatverdächtigen gemeinsam agierten.

1140. Staatsschutzrelevantes Delikt – Harlaching

Am Dienstag, 02.08.2022, gegen 08:00 Uhr, informierte ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110 über Schmierschriften auf einem Gehweg im Bereich der Rotbuchenstraße.

Daraufhin wurde unmittelbar eine Streifenbesatzung der Münchner Polizei zur entsprechenden Örtlichkeit geschickt. Hierbei musste festgestellt werden, dass ein oder mehrere unbekannte Täter oder Täterinnen im Zeitraum von Montag, 01.08.2022, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 02.08.2022, 07.00 Uhr, auf dem dortigen Gehweg mehrere Schmierschriften in roter sowie hellblauer Farbe angebracht hatten. Unter diesen Schmierschriften befanden sich auch Symbole mit Bezug zur NS-Zeit.

Die Entfernung der Schmierschriften wurde unmittelbar veranlasst. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie aufgrund Sachbeschädigung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität – rechts).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rotbuchenstraße, Am Hollerbusch, Am Heckenweg, Am Staudengarten, Eschenstraße und Säbener Straße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.