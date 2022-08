Am Dienstag (2. August 2022) fahndete die Polizei öffentlich nach einem 58-Jährigen aus dem Landkreis Neumarkt i.d.OPf. Der Vermisste kehrte am Mittwoch (3. August 2022) in den Mittagsstunden selbstständig und wohlbehalten nach Hause zurück. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit erledigt.

Hinweis an die Medien: Es wird um Löschung aller personenbezogener Daten (Name, Kennzeichen, Foto) der Person gebeten.