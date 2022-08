VOGTAREUTH, LKR. ROSENHEIM. Am frühen Samstagmorgen, 30. Juli 2022, brannte in Vogtareuth ein Geräteschuppen ab. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt zur Brandursache und bittet dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen.

Gegen 01.20 Uhr brannte am frühen Samstagmorgen (30.07.2022) in der Bergstraße in Vogtareuth ein Geräteschuppen ab, in dem neben Brennholz auch Gerätschaften, wie Rasenmäher, Fahrräder und dergleichen eingestellt waren. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Die Fachkommissariat K1 der Kripo Rosenheim übernahm inzwischen die Untersuchungen zur Brandursache und ermittelt dabei in alle Richtungen. Die Beamten bitten dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat am frühen Samstagmorgen (30.07.2022) etwa gegen 01.20 Uhr in der Bergstraße in Vogtareuth Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Brand oder dessen Ursache in Verbindung stehen könnten?

Wer kann der Kripo Rosenheim sonst in dem Fall Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.