MARKT HOHENWART, OT WEICHENRIED, LKR. PFAFFENHOFEN A. D. ILM; Gestern Nachmittag wurde der Brand eines Einfamilienhauses bzw. einer dort angebauten Werkstatt gemeldet. Eine Person wurde verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am frühen Nachmittag des gestrigen Tages wurden durch Bewohner eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße in Weichenried verdächtige Geräusche in der angebauten Werkstatt wahrgenommen. Bei näherer Prüfung wurde gegen 14:20 Uhr ein Brand entdeckt. Diesen konnten die Bewohner selbst nicht mehr löschen und setzten einen Notruf ab.

Bei Löschversuchen wurde ein 61-Jähriger in Form einer Rauchgasvergiftung verletzt. Diese musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Den Verständigten Kräften der Feuerwehr gelang es, den Brand zügig zu löschen. Das Wohnhaus wurde durch den entstandenen Ruß stark in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren sechsstelligen Eurobetrages.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat die Ermittlungen in diesem Brandfall übernommen. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet.

Erstmeldung vom 02.08.2022:

Markt Hohenwart, OT Weichenried, Lkr. Pfaffenhofen a. d. Ilm, 02.08.2022

Brand eines Wohnhauses - Erstmeldung

Gegen 14:30 Uhr wurde heute Nachmittag ein Gebäudebrand in der Dorfstraße in Weichenried gemeldet. Die Löscharbeiten dauern an.

Nach derzeitigem Stand wurde eine Person durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Es wird nachberichtet.