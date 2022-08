HAUSHAM, LKR. MIESBACH. Ein 43-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstagabend, 2. August 2022, bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 307 tödlich verletzt. Er war alleinbeteiligt gegen ein Verkehrsschild und gegen einen Baum geprallt. Die Polizeiinspektion Miesbach hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

Am 02.08.22 gegen 20.15 Uhr befuhr ein 43-jähriger Haushamer mit seinem Motorrad die B 307 von Schliersee in Richtung Hausham. Zeugen berichteten, dass er sehr schnell unterwegs war und vor dem Ortseingang Hausham nochmals beschleunigte. Der Haushamer verlor die Kontrolle über die Kawasaki, kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen das Ortsschild und anschließend gegen einen Baum. Der Kradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus Agatharied verstarb.

Zur Klärung des Unfallherganges ordnete die Staatsanwaltschaft München II unter anderem die Sicherstellung der Maschine und ein Gutachten an. Die Beamten der Polizei Miesbach wurden von Kollegen der Polizei Bad Aibling und den Kräften der Feuerwehr Hausham unterstützt.

Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.