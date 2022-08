ARZBERG, LKR. WUNSIEDEL. Nachdem die Ermittler der Kriminalpolizei Hof die Brandstätte auf dem Gelände der Arzberger Jakobsburg begutachteten, steht nun fest, dass der Sachschaden im sechsstelligen Bereich liegt.

Nach ersten Schätzungen entstand an dem Gebäude und an den darin befindlichen Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Bei Ausbruch des Brandes befanden sich neben mehreren Autos, auch zwei Motorroller und ein Boot in dem Gebäude. Der 54-jährige Betreiber der Werkstatt befindet sich derzeit noch in medizinischer Behandlung.

Die Brandfahnder haben die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.