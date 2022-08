- - -in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg- - -

1515 - Einbruch

Haunstetten-Siebenbrunn - Am Sonntag (31.07.2022) wurde in ein Einfamilienhaus in der Inninger Straße eingebrochen. Gegen 23:20 Uhr wurde der mutmaßliche Einbrecher offenbar durch die Rückkehr des Wohnungsinhabers gestört, verließ das Haus und versteckte sich auf dem Grundstück. Dort wurde er durch einen weiteren Anwohner bemerkt und flüchtete anschließend.

Der 25-jährige Wohnungsinhaber nahm umgehend die Verfolgung auf und alarmierte gleichzeitig die Polizei. Schließlich konnte er den Mann einholen und in der Afrastraße festhalten. Dort wurde der mutmaßliche Einbrecher, ein 67-Jähriger, den zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräften übergeben. Beim Tatverdächtigen konnte potentielles Aufbruchswerkzeug und Diebesgut aufgefunden werden. Der 67-Jährige wird nun einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

1516 - Diebstähle auf Baustellen

Göggingen - In der Zeit von 29.07.2022 bis 01.08.2022 verschafften sich ein oder mehrere Täter Zugang zu einer Baustelle an einem Supermarkt in der Bergiusstraße (Bereich der einstelligen Hausnummern) und entwendeten dort zwei sogenannte Pumpsauger. Die Geräte haben einen Gesamtwert von etwa 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.



Kriegshaber - Im gleichen Zeitraum wurde ein Baustellencontainer einer Baustelle in der Grenzstraße (Bereich der 80er Hausnummern) aufgebrochen. Daraus wurden diverse Baumaschinen entwendet, die einen Wert von mehreren Hundert Euro haben.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

1517 - Verkehrsunfallfluchten

Lechhausen - Am 01.08.2022, zwischen 11:45 Uhr und 12:45 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Kleintransporter auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Meraner Straße (Bereich der einstelligen Hausnummern). Als er sein Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte er einen Kratzer am hinteren linken Kotflügel fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Lechhausen - Am 01.08.2022, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein Senior mit seinem grauen Pkw, Toyota Avensis, die Blücherstraße (Bereich der 20er Hausnummern) in stadtauswärtiger Richtung, als plötzlich ein roter Pkw vom rechten Fahrbahnrand vor ihm auf die Fahrbahn fuhr. Die Fahrerin hatte offensichtlich den rückwärtigen Verkehr nicht beachtet, fuhr unerwartet auf die Fahrbahn und touchierte den Toyota an der rechten Fahrzeugseite. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die flüchtige Fahrerin und deren Pkw konnte leider nicht näher beschrieben werden.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.



Kriegshaber - Ebenfalls am 01.08.2022, zwischen 07:30 Uhr und 16:00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren grauen Pkw, Hyundai i10, in der James-Cook-Straße (Bereich der einstelligen Hausnummern) an einem öffentlich zugänglichen Parkplatz. Als sie wieder wegfahren wollte, stellte sie einen Schaden an der Stoßstange hinten rechts fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.



Haunstetten - In der Zeit von 31.07.2022, gegen 14:00 Uhr, bis 01.08.2022, gegen 06:00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren grauen Pkw, VW Golf, in der Guttenbrunnstraße (Bereich der einstelligen Hausnummern). Als sie ihr Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte sie einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.