SENDEN. Am heutigen Dienstag gegen Vormittag kam es in der Erich-Ritting-Haus-Straße in einem Gebäudekomplex zu einer Rauchentwicklung.

Zu dem Komplex, der hauptsächlich als Lager genutzt wird, rückte die Feuerwehr Senden aus. Als Ursache konnte ein technischer Defekt an einer Waschmaschine ausgemacht werden. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 10.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Aufgrund der Kontamination wurde der betreffende Gebäudeteil durch das Ordnungsamt der Stadt Senden gesperrt. Eine Begehung ist erst nach den erfolgten Maßnahmen zur Dekontamination wieder möglich. Die Feuerwehr Senden war mit 23 Einsatzkräften im Einsatz.

(PSt Senden)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).